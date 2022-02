Klasemen Liga Italia Pekan Ke-27: AC Milan vs Udinese 1-1, Genoa vs Inter 0-0

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Sabtu dinihari, 26 Februari 2022, menampilkan dua laga pekan ke-27. AC Milan dan Inter Milan sama-sama ditahan lawan-lawannya.

Inilah ringkasannya:

AC Milan vs Udinese, skor 1-1

AC Milan mendapatkan hasil yang tidak diinginkan dari laga pekan ke-27 Serie A, Sabtu (26/2/2022). Pasukan Stefano Pioli tersebut cuma bisa bisa bermain imbang 1-1 kala menjamu Udinese di markasnya, San Siro.

Milan unggul lebih dahulu lewat gol Rafael Leao pada menit ke-29. Gol ini tercipta berkat assist Sandro Tonali.

Udinese membalas pada menit ke-66. Destiny Udogie menjebol gawang Milan, memanfaatkan umpan Roberto Pereyra.

AC Milan unggul jauh dalam penguasaan bola (62 persen). Namun, mereka kalah dalam tembakan tepat sasaran ke gawang lawan (3 berbanding 6).

Ini menjadi hasil seri kedua yang diraih Milan secara beruntun. Tambahan satu poin memperkokoh Milan di posisi puncak klasemen sementara. Mereka mengemas nilai 57, unggul tiga poin dari Inter Milan.

Udinese gagal menang untuk ketiga kalinya secara beruntun. Mereka ada di posisi ke-14 klasemen dengan nilai 26.

Genoa vs Inter Milan, skor 0-0

Tak ada gol yang tercipta dalam laga di kandang Genoa, Stadion Luigi Ferraris, ini. Inter Milan mendominasi permainan, menguasai bola hingga 72 persen.

Inter juga unggul dalam hal agresivitas serangan. Mereka melakukan 21 tembakan ke arah gawang lawan, empat di antaranya terarah. Kubu lawan hanya melakukan tujuh percobaan dengan 1 yang terarah.

Inter Milan gagal menang untuk keempat kalinya secara beruntun. Sedangkan Genoa meraih hasil seri ke-14. Dengan hanya mengemas satu kemenangan dari 27 laga, tim itu masih terpuruk di zona degradasi, urutan 19, dengan nilai 17.

Jadwal Selanjutnya

Rangkaian jadwal Liga Italia pekan ke-27 masih akan menghadirkan banyak laga ini. Inilah jadwal berikutnya:

Sabtu, 26 Februari 2022

21:00 WIB: Salernitana vs Bologna (beIN Sports 3).

Ahad, 27 Februari 2022

00:00 WIB: Empoli vs Juventus (beIN Sports 3)

02:45 WIB: Sassuolo vs Fiorentina (beIN Sports 3)

18:30 WIB: Torino vs Cagliari (beIN Sports 3)

21:00 WIB: Hellas Verona vs Venezia (beIN Sports 3).

Senin, 28 Februari 2022

00:00 WIB: Spezia vs AS Roma (beIN Sports 3)

02:45 WIB: Lazio vs Napoli (RCTI dan beIN Sports 3).

Selasa, 1 Maret 2022

02.45 WIB: Atalanta vs Sampdoria (Live beIN Sports 3).

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Milan 27 53-29 57 2 Inter 26 55-22 55 3 Napoli 26 47-18 54 4 Juventus 26 38-23 47 5 Atalanta 25 46-30 44 6 Lazio 26 53-40 43 7 Fiorentina 25 44-34 42 8 Roma 26 44-34 41 9 Verona 26 49-42 37 10 Torino 25 32-26 33 11 Sassuolo 26 43-44 33 12 Bologna 25 31-41 31 13 Empoli 26 38-50 31 14 Sampdoria 26 35-42 26 15 Udinese 25 32-42 26 16 Spezia 26 28-48 26 17 Cagliari 26 26-47 22 18 Venezia 25 23-44 22 19 Genoa 27 22-47 17 20 Salernitana 24 19-55 14

