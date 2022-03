Pekan Ini Ada Jadwal Kualifikasi, Simak Daftar Tim yang Lolos Piala Dunia 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal kualifikasi Piala Dunia 2022 akan kembali bergulir pada pekan ini dan pekan depan. Tim-tim peserta akan berjibaku mengejar tiket ke putaran final yang akan berlangsung di Qatar, 21 November hingga 18 Desember 2022.

Ada 32 tiket yang diperebutkan. Satu tiket sudah diserahkan pada Qatar sebagai tuan rumah. Sebanyak 14 tiket juga sudah terdistribusi lewat babak kualifikasi.

Inilah tim-tim yang sudah lolos ke putaran final Piala Dunia 2022:

Tuan rumah:

Qatar

Zona Eropa

Jerman

Denmark

Prancis

Belgia

Kroasia

Spanyol

Serbia

Inggris

Swiss

Belanda.

Zona Amerika Selatan

Brasil

Argentina.

Zona Asia

Iran

Korea Selatan.

Sejak awal badan sepak bola dunia (FIFA) sudah menetapkan jatah tiket tiap-tiap zona konfederasi. Alokasinya persis sama dengan Piala Dunia sebelumnya.

Begini rinciannya:

Asia (AFC): 4 (bisa 5, tergantung hasil playoff)

Afrika (CAF): 5

Amerika Tengah dan Utara (Concacaf): 4 (bisa 5, tergantung hasil playoff)

Amerika Latin (Conmebol): 4 (bisa 5, tergantung hasil playoff)

Oseania (OFC): 0 (bisa 1, tergantung hasil playoff)

Eropa: 13

Tuan rumah: 1.

Pekan ini jadwal kualifikasi Piala Dunia 2022 akan kembali berlanjut. Dari Eropa ada babak kedua kualifikasi, yang memperebutkan tiga tiket sisa dari zona ini. Dalam pekan ini ada empat laga semifinal playoff, termasuk melibatkan Timnas Italia dan Timnas Portugal yang masih berjuang unuk lolos.

Dari zona Amerika Latin ada rangkaian laga pekan ke-17, antara lain menampilkan Brasil vs Cile dan Argentina vs Venezuela. Dari zona Asia ada laga pekan kesembilan, antara lain Australia vs Jepang, Korea Selatan vs Iran, dan Vietnam vs Oman.

