Hasil Timnas U-19 Indonesia vs Korea Selatan 1-5

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-19 Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas U-19 Korea Selatan dalam laga persahabatan yang berjalan di Daegu, Korea Selatan pada Selasa sore, 29 Maret 2022. Timnas U-19 Indonesia kalah dengan skor 1-5 dari Korsel.

Disiarkan Indosiar, pada babak pertama Korea Selatan unggul tiga gol dari Timnas U-19. Tiga gol Korsel dikemas oleh Lee Seungwon (menit 9 dan 15) dan Kang Seonglin (menit 13).

Indonesia bisa membalas pada menit 42 lewat aksi Marcelino Ferdinan. Menerima umpan lambung dari sisi kanan lapangan, sundulan Marcelino mendarat di sudut kanan gawang Lee Seunghwan. Skor babak pertama 1-3 untuk Korea Selatan.

Memasuki babak kedua, tempo permainan berjalan tidak cepat. Korea Selatan yang melakukan pergantian pemain masih mendominasi jalannya pertandingan.

Sementara Timnas Indonesia kali ini cukup baik dalam bertahan. Penampilan kiper Cahya Supriadi layak mendapat apresiasi. Ia berhasil meredam umpan silang lewat udara dari pemain Korsel. Namun Timnas Indonesia kesulitan membangun serangan dan menciptakan peluang emas.

Korsel berhasil menambah dua gol lewat titik penalti pada menit 80 dan 89. Gol keempat dan kelima masing-masing dicetak oleh Choi Seongmin dan Lee Seungwon. Indonesia nyaris menambah gol pada menit 83. Tendangan Marcelino, usai menerima operan dari sisi kiri lapangan, dengan sigap ditepis oleh Kim Jeonghoon.

Skor 1-5 untuk Timnas U-19 Korea Selatan bertahan hingga laga berakhir. Laga tersebut merupakan uji coba keempat bagi Timnas U-19 Indonesia di Korea Selatan. Dari empat pertandingan persahabatan, Timnas Indonesia baru mengemas satu kemenangan.

Sebelumnya, Timnas U-19 tengah mengadakan pemusatan latihan di Korea Selatan. Selama menjalani pemusatan latihan, para pemain akan menjalani uji coba melawan tim-tim di Korsel. Timnas U-19 yang dilatih Shin Tae-yong ini dipersiapkan untuk tampil di Piala Dunia U-20.

Hasil Uji Coba Timnas U-19 Indonesia

Timnas U-19 vs Timnas U-19 Korea Selatan: 1-5

Timnas U-19 vs Universitas Daegu University: 2-1

Timnas U-19 vs Timnas Korea Selatan U-20: 0-7

Timnas U-19 vs Universitas Yeungnam: 1-5

Susunan Pemain

Timnas U-19 Korea Selatan

Lee Seunghwan (Kim Jeonghoon). Ahn Jaemin (Cho Youngkwang), Hong Wookhyun, Lee Seungwon. Kang Seongjin, Hwang Doyun, Kang Minjae (Choi Seongmin), Shin Kyuwon (Park Junyoung). Jung Jonghun (Eom Seungmin), Park Hyunbin, Yu Seunghyeon.

Pelatih: Kim Eunjung

Timnas U-19 Indonesia

Erlangga (Cahya Supriadi). Kakang Rudianto, Ferari (Barnabas Sobor), Kadek Arel. Marcel Januar. Alex Kamuru, Frezy Al Hudafi (Marcelino Ferdinan), Subhan Fajri (Rafli Asrul), Raka Cahyana, Arsa Ahmad (Ferdiansyah), Ronaldo Kwateh.

Pelatih: Shin Tae-yong

