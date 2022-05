Jadwal Bola Ahad 1 Mei 2022: Arsenal, Chelsea, Barca, Inter, AC Milan, Juve

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 2 Mei 2022, antara lain akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Spanyol.

Dari Liga Inggris akan hadir laga pekan ke-35. Malam ini laga West Ham vs Arsenal akan disiarkan langsung SCTV. Selain itu ada juga pertandingan Everton vs Chelsea dan Tottenham vs Leicester City.

Arsenal, Chelsea, dan Tottenham kini sedang bersaing untuk finis empat besar. Chelsea ada di posisi ketiga dengan nilai 66, diikuti Arsenal (60), dan Tottenham (58). Manchester United juga terlibat dalam persaingan itu dan kini sudah mebgemas 55 angka.

Jadwal Liga Italia akan hadir laga pekan ke-35. Malam ini ada laga Udinese vs Inter Milan yang disiarkan MNCTV. Selain itu ada pertandingan AC Milan vs Fiorentina dan Juventus vs Venezia.

AC Milan dan Inter Milan saat ini bersaing berebut gelar juara. AC Milan menempati puncak klasemen dengan nilai 74, unggul dua angka dari Inter Milan. Juventus masih berjuang memastikan diri finis di posisi empat besar. Mereka ada di posisi keempat dengan nilai 66, unggul tujuh angka dari Lazio.

Dari Liga Spanyol, jadwal pekan ke-35 akan menampilkan laga Barcelona vs Real Mallorca. Ini akan jadi usaha Barca merebut kembali posisi kedua dari Sevilla. Mereka ada di urutan ketiga dengan nilai 63, tertinggal satu angka dari pesaingnya itu.

Di Liga Spanyol, Real Madrid sudah memastikan diri menjadi juara, Sabtu malam, setelah mengalahkan Espanyol 4-0. Kini persaingan tersisa untuk tim lain memperebutkan tiket jatah ke Liga Champions dan kompetisi Eropa lainnya.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 1 Mei 2022

Liga Inggris

(Peka ke-35, live Mola TV)

20.00 WIB: Everton vs Chelsea

20.00 WIB: Tottenham vs Leicester City

22.30 WIB: West Ham vs Arsenal (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-35, live Bein Sport)

17.30 WIB: Juventus vs Venezia

20.00 WIB: AC Milan vs Fiorentina

20.00 WIB: Empoli vs Torino

23.00 WIB: Udinese vs Inter Milan (MNCTV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-34, live Bein Sport)

19.00 WIB: Elche vs Osasuna

21.15 WIB: Granada vs Celta Vigo

23.30 WIB: Rayo Vallecano vs Real Sociedad.

Senin, 2 Mei 2022

Liga Italia

(Pekan ke-35, live Bein Sport)

01.45 WIB: AS Roma vs Bologna.

Liga Spanyol

(Pekan ke-34, live Bein Sport)

02.00 WIB: Barcelona vs Real Mallorca.

