Jadwal Bola Selasa 10 Mei 2022: Timnas U-23 Indonesia, Liverpool, Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa hingga Rabu dinihari, 11 Mei 2022, akan menampilkan pertandingan di arena SEA Games, laga tunda Liga Inggris, dan jadwal Liga Spanyol pekan ke-36.

Dari arena SEA Games 2021, yang tengah berlangsung di Vietnam, Timnas U-23 Indonesia akan melawan Timor Leste. Garuda Muda harus menang untuk menjaga peluang lolos ke semifinal setelah kalah 0-3 dari Singapura pada pertandingan pertama.

Dari Liga Inggris, akan hadir laga tunda pekan ke-33. Liverpool akan menjaga asa juara saat berlaga di kandang Aston Villa.

Liverpool kini ada di posisi kedua klasemen dengan nilai 83 dari 35 laga. Mereka tertinggal tiga angka dari Manchester City yang ada di peringkat pertama. Bila kalah di laga ini, The Reds kemungkinan akan gagal juara.

Aston Villa akan jadi lawan yang cukup sulit bagi Liverpool. Di bawah arahan Steven Gerrard tim itu terus merangkak naik dan kini ada di posisi ke-11 klasemen dengan nilai 43.

Sementara itu, dari Liga Spanyol akan hadir pertandingan pekan ke-36. Barcelona akan menjamu Celta Vigo dengan ambisi memastikan posisi sebagai runner-up.

Barca saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 69. Tim asuhan Xavi Hernandez ini sudah lolos ke Liga Champions dan masih membutuhkan poin untuk menyegel posisi kedua klasemen karena baru unggul empat angka dari Sevilla.

Jadwal Bola Selengkapnya

Selasa, 10 Mei 2022

SEA Games 2021

16:00 Myanmar vs Filipina (RCTI, iNews)

19:00 Indonesia vs Timor Leste (RCTI, iNews).

Rabu, 11 Mei 2022

Liga Inggris

(Laga tunda pekan ke-33)

02:00 Aston Villa vs Liverpool (Mola TV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-36, live Bein Sport)

00:00 Valencia vs Real Betis

01.00 Granada vs Athletic Bilbao

02.30 Barcelona vs Celta Vigo.

Baca Juga: Jadwal dan Preview Timnas U-23 Indonesia vs Timor Leste