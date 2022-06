Jadwal Bola Selasa 14 Juni: Timnas, Piala Presiden, UEFA Nations League

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 15 Juni 2022, akan menampilkan pertandingan Piala Presiden 2022, Kualifikasi Piala Asia 2023, UEFA Nations League, dan Playoff Piala Dunia 2022.

Dari Piala Presiden 2022 akan hadir dua pertandingan dari Grup B. Barito Putera akan melawan RANS Nusantara FC, sedangkan Borneo FC Samarinda menghadapi Madura United.

Dari Kualifikasi Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan menghadapi Nepal. Indonesia, yang ada di posisi kedua klasemen Grup A, harus menang besar untuk menjaga peluang lolos ke putaran final.

Dari Playoff Piala Dunia 2022 akan berlangsung perebutan tiket terakhir ke putaran final. Kosta Rika akan menghadapi Selandia Baru di Qatar.

Sementara itu, dari UEFA Nations League akan berlangsung matchday keempat dari Grup A3 dan A4. Malam ini ada pertandingan Belanda vs Wales, Inggris vs Hungaria, Jerman vs Italia, dan Polandia vs Belgia.

Jadwal bola selengkapnya

Selasa, 14 Juni 2022

Piala Presiden 2022

(Live Indosiar)

16.00 WIB Barito Putera vs RANS Nusantara FC

20.30 WIB Borneo FC Samarinda vs Madura United.

UEFA Nations League

(Live UEFA TV)

Liga B

23.00 Armenia vs Skotlandia.

Liga D

23.00 Moldova vs Andorra.

Rabu dinihari, 15 Juni 2022

Kualifikasi Piala Asia 2023

02.15 Indonesia vs Nepal (Indosiar).

Playoff Piala Dunia 2022

01.00 Kosta Rika vs Selandia Baru.

UEFA Nations League

Liga A

01.45 Belanda vs Wales

01.45 Inggris vs Hungaria

01.45 Jerman vs Italia

01.45 Polandia vs Belgia.

Liga B

01.45 Bosnia vs Finlandia

01.45 Rumania vs Montenegro

01.45 Ukraina vs Irlandia.

Liga C

01.45 Luksemburg vs Kep Faroe.

01.45 Turki vs Lithuania.

Liga C

01.45 Liechtensetin vs Latvia.

