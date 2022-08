Profil AS Trencin yang Kini Dibela Witan Sulaeman

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain asal Indonesia Witan Sulaeman sukses mengantarkan timnya AS Trencin menang besar 14-0 atas Slovan Hlohovec di lanjutan Piala Slovakia, Rabu, 24 Agustus 2022. Witan diboyong klub Liga Slovakia itu pada Juli lalu setelah mengakhiri kontrak dengan Lechia Gdansk, yang musim lalu meminjamkannya ke FK Senica.

Berikut profil AS Trencin, klub yang dibela Witan Sulaeman. AS Trencin merupakan adalah klub olahraga Slovakia di kota Trenín, yang terkenal dengan departemen sepak bolanya. Tim pertama saat ini bermain di Liga Fortuna setelah memenangi Liga Pertama Slovakia 2010-11. Klub memainkan pertandingan kandangnya di tadión na Sihoti dengan kapasitas 10.000 penonton. Nama lengkap klub ini adalah Asociacia portov Trencín a.s. dan didirikan pada 1992 atau 30 tahun silam.

Pemiliknya adalah mantan pemain internasional Belanda Tschen La Lingg, diketuai Róbert Rybníek, dan pelatihnya yaitu Marian Zimen. Tim sepak bola ini didirikan dengan nama TJ Ozeta Dukla Trenín dan memulai debutnya di divisi ketiga kompetisi Chekoslovakia, menyelesaikan satu tempat di bawah TTS Trenín. Setelah itu kedua klub tersebut bergabung. Kemudian, klub menghabiskan tiga musim antara 1994 hingga 1997 di divisi kedua di Slovakia. Sejak 1997, Trenín terus bermain di divisi pertama Slovakia. Pada 2002 klub berubah nama menjadi FK Laugaricio Trenín, dan satu tahun kemudian menjadi FK AS Trenín.

Keberhasilan terbesar klub sejauh ini adalah memenangkan gelar nasional di musim 2014–2015 dan mencapai tempat kedua di musim 2013–2014. Trenín juga telah membuat empat penampilan di Piala Intertoto pada 1998, 1999, 2000 dan 2002. Setelah 11 musim di level teratas, klub terdegradasi setelah musim 2007-2008. Pada Juli 2015, FK AS Trencín bersama dengan tim bola tangan wanita HK tart Trenín digabung menjadi Asociácia portov Trenín yang lebih dikenal dengan nama sekarang, AS Trencin.

Prestasi AS Trencin

Di kancah domestik, sejak bergabung di Liga Slovakia 1993 hingga sekarang, AS Trencin dua kali menjadi juara yaitu musim 2014-2015 dan musim 2015-2016, serta menjadi runner-up sekali pada musim 2013-2014.

Di Liga Slovakia, klub ini tiga kali menjadi juara yaitu musim 1978 saat masih bernama Jednota Trenín, musim 2014-2025 dan musim 2015-2015. Di Divisi Kedua Slovakia, AS Trencin pernah sekali menjadi juara yaitu pada musim 2010-2011. Sedangkan di kancah Eropa, AS Trencin pernah menduduki posisi kedua di Piala Mitropa pada 1966, juga ketika masih bernama Jednota Trenín.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

