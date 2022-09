PSG vs Juventus, Christophe Galtier Beri Peringatan untuk Messi, Neymar, Mbappe

Jadwal Liga Champions Rabu 6 September: PSG vs Juventus, Dinamo Zagreb vs Chelsea, Sevilla vs Manchester City

Jadwal Liga Champions Rabu 6 September: PSG vs Juventus, Dinamo Zagreb vs Chelsea, Sevilla vs Manchester City

Jadwal Liga Champions pada Selsa malam ini akan menampilkan PSG vs Juventus, Dinamo Zagreb vs Chelsea, Celtic vs Real Madrid, Sevilla vs Man City.

Baca Selengkapnya