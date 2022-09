Jadwal Bola Minggu 11 September: Persib di Liga 1, Juventus di Liga Italia, Real Madrid di Liga Spanyol

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari WIB, 12 September 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan BRI Liga 1, Liga 2, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis, dan Liga Jerman.

Banyak laga menarik akan tersaji, termasuk Arema FC vs Persib Bandung, Juventus vs Salernitana, dan Real Madrid vs Real Mallorca.

Seluruh jadwa Liga Inggris pekan ini batal digelar untuk menghormati berpulangnya Ratu Elizabeth II.

Inilah jadwal lengkapnya:

Liga 1

Jadwal BRI Liga 1 sudah memasuki pekan kesembilan. Hari ini ada dua laga yang akan berlangsung, semuanya disiarkan langsung oleh Indoisar. Simak di bawah ini:

15:30 Arema FC vs Persib Bandung (Indosiar)

20:00 Barito Putera vs Persija Jakarta (Indosiar).

Liga 2

Jadwal Liga 2 pekan ketiga hari ini akan menampilkan lima laga:

13.15 WIB: PSBS Biak vs Deltras FC

15.15 WIB: Putra Delta Sidoarjo vs Persiba Balikpapan

15.15 WIB: Persipa Pati vs FC Bekasi City

16.00 WIB: PSDS Deli Serdang vs Sriwijaya FC (Vidio)

18.15 WIB: PSIM Yogyakarta vs PSCS Cilacap (Vidio).

Liga Italia

Jadwal Liga Italia sudah memasuki pekan keenam. Hari ini ada pertandingan yang melibatkan Juventus dan Lazio. Simak jadwal selengkapnya (live Bein Sport dan Vidio):

17:30 WIB Atalanta vs Cremonese

20:00 WIB Bologna vs Fiorentina

20:00 WIB Sassuolo vs Udinese

20:00 WIB Lecce vs Monza

23:00 WIB Lazio vs Hellas Verona

01:45 WIB Juventus vs Salernitana.

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan kelimat. Malam ini antara lain ada aksi Real Madrid dan Villarreal. Inilah jadwal selengkapnya (live Bein Sport):

19:00 WIB Real Madrid vs Real Mallorca

21:15 WIB Elche vs Athletic Bilbao

23:30 WIB Getafe vs Real Sociedad

02:00 WIB Real Betis vs Villarreal.

Liga Jerman

Jadwal Liga Jerman malam ini akan menampilkan rangkaian laga pekan keenam. Inilah rangkaian laga malam ini, yang disiarkan Mola TV:

20.30 Koln vs Union Berlin

22.30 Freiburg vs Monchengladbach.

