Jadwal Liga Champions Selasa 13 September: Bayern Munchen vs Barcelona, Liverpool vs Ajax

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions pada Selasa malam hingga Rabu dinihari nanti, 14 September 2022, akan menampilkan rangkaian laga pekan kedua. Ada tujuh pertandingan yang akan berlangsung.

Salah satu laga besar yang akan tersaji malam ini adalah Bayern Munchen vs Barcelona. Aksi kedua tim akan berlangsung Rabu dinihari, 14 September 2022, menjadi salah satu dari empat laga yang disiarkan langsung SCTV.

Bayern dan Barca berlaga di Grup C, yang disebut sebagai grup neraka. Keduanya akan berebut puncak klasemen setelah sama-sama memenangi laga pekan pertama. Bayern mengalahkan Inter Milan 2-0 dan Barcelona menekuk Viktoria Plzen dengan skor 5-1.

Laga nanti akan berlangsung menarik karena faktor Robert Lewandowski. Pemain Polandia itu, yang tampil menggebrak di Barcelona, sebelumnya selalu jadi andalan Bayern.

Pertandingan lain yang juga akan hadir malam nanti adalah Liverpool vs Ajax. Liverpool akan berusaha bangkit setelah dipermalukan Napoli 4-1 pada pertandingan pertama lalu. Sedangkan Ajax akan berusaha menjaga tren positifnya setelah mengalahkan Rangers 4-0.

Malam nanti juga ada laga Viktoria Plzen vs Inter Milan, Sporting CP vs Tottenham, dan Leverkusen vs Atletico Madrid.

Jadwal Liga Champions

(Pekan kedua, live Vidio)

Selasa, 13 September 2022

23.45 WIB: Viktoria Plzen vs Inter Milan (SCTV)

23.45 WIB: Sporting CP vs Tottenham.

Rabu dinihari, 14 September 2022

02.00 WIB: Bayern Munchen vs Barcelona (SCTV)

02.00 WIB: Liverpool vs Ajax

02.00 WIB: Porto vs Club Brugge

02.00 WIB: Marseille vs Eintracht Frankfurt

02.00 WIB: Leverkusen vs Atletico Madrid.