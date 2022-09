Jadwal Bola Sabtu 24 September: Spanyol di UEFA Nations League, Timnas Indonesia di FIFA Matchday

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Sabtu, 24 September 2022, akan menampilkan pertandingan UEFA Nations League dan laga persahabatan FIFA Matchday. Banyak partai menarik yang akan tersaji.

UEFA Nations League antara lain akan menghadirkan dua laga Liga A akan hadir. Republik Cek akan menjamu Portugal dan Spanyol melawan Swiss.

Keempat tim berlaga di Grup A2. Saat ini Spanyol memimpin klasemen dengan nilai 8, diikuti Portugal (7), Cek (4), dan Swiss (3).

Spanyol akan lolos ke semifinal bila menang di laga ini dan Portugal kalah. Swiss akan terdegradasi bila kalah dan pada saat sama Cek menang.

Dari arena FIFA Matchday antara lain akan hadir laga Timnas Indonesia vs Curacao, yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Selain itu ada pertandingan Laos vs Maladewa, Hong Kong vs Mynamar, Singapura vs India, dan Peru vs Meksiko.

Inilah jadwal bola lengkapnya:

Sabtu, 24 September 2022

Laga Persahabatan FIFA Matchday

15.00 Laos vs Maladewa

19.00 Hong Kong vs Mynamar

19.00 Singapura vs India

20.00 Indonesia vs Curacao (Indosiar, Vidio)

23.00 Pantai Gading vs Togo

Minggu dinihari, 25 September 2022

UEFA Nations League

(Live Mola TV)

Liga A

01.45 Republik Cek vs Portugal

01.45 Spanyol vs Swiss.

Liga B, Liga C, Liga D

01.45 Israel vs Albania

01.45 Serbia vs Swedia

01.45 Siprus vs Yunani

Laga Persahabatan

00.00 Senegal vs Bolivia

06.30 Kolombia vs Guatemala

08.00 Peru vs Meksiko.

Baca Juga: Hasil FIFA Matchday: Brasil dan Argentina Menang 3-0