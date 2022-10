Rekap Hasil Liga Champions Rabu Dinihari 5 Oktober: Inter vs Barcelona 1-0, Liverpool dan Bayern Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Champions pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 5 Oktober 2022, menampilkan laga pekan ketiga. Kejutan dan sejumlah kemenangan besar tersaji.

Dari Grup C, Inter Milan mampu mengalahkan Barcelona 1-0 dalam laga di San Siro. Gol tunggal dalam pertandingan itu dicetak Hakan Calhanoglu (menit 45+1).

Di grup sama, Bayern Munchen berpesta gol dengan mengalahkan Viktoria Plzen 5-0. Dua gol Bayern diborong Leroy Sane (7 dan 51). Gol lainnya dicetak Serge Gnabry (13), Sadio Mane (21), dan Jean-Eric Choupo-Moting (59).

Bayern yang terus menang dalam tiga laga awalnya kini memuncaki klasemen dengan nilai 9. Inter Milan di posisi kedua dengan nilai 6, Barcelona di posisi ketiga (3), disusul Plzen (0).

Dari Grup A, Liverpool menang 2-0 saat menjamu Rangers. Gol Trent Alexander-Arnold (7) dan Mohamed Salah (53/penalti) jadi pembeda dalam laga di Anfield itu.

Di grup sama, Napoli berpesta gol dan menang 6-1 di kandang Ajax Amsterdam. Giacomo Raspadori memborong dua gol buat klub Italia itu (18, 47). Gol lainnya dicetak Giavonni Di Lorenzo (33), Piotr Zielinski (45), Khvicha Kvaratskhelia (63), dan Giovanni Simeone (81). Gol Ajax diceploskan Mohamed Kudus (9).

Napoli kini memuncaki klasemen dengan nilai 9. Liverpool di posisi kedua (6), disusul Ajax (3), dan Rangers (0).

Dari Grup B, Porto vs Bayer Leverkusen dan Club Brugge vs Atletico Madrid sama-sama berakhir 2-0. Kini Club Brugge memuncaki klasemen dengan nilai 9, dibayangi tiga tim lain yang sama-sama mengemas nilai 3.

Di Grup D, Marseille menang 4-1 atas Sporting dan laga Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur berakhir 0-0. Sporting memuncaki klasemen (6 poin), disusul Tottenham (4), Frankfurt (4), dan Marseille (0).

Hasil Liga Champions Pekan ketiga

Bayern Munchen vs Viktoria Plzen 5-0

Marseille vs Sporting 4-1

Porto vs Bayer Leverkusen 2-0

Club Brugge vs Atletico Madrid 2-0

Ajax vs Napoli 1-6

Frankfurt vs Tottenham 0-0

Inter vs Barcelona 1-0

Liverpool vs Rangers 2-0.

Jadwal Liga Champions hari berikutnya..