Sederet Pesepak bola Aktif yang Mendapat Gelar Kehormatan dari Kerajaan Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam tradisi Kerajaan Britania Raya, di setiap tahunnya akan diberikan gelar kehormatan kepada siapa pun yang memiliki prestasi atau jasanya dalam bidangnya masing-masing. Tidak terkecuali kepada para pesepak bola aktif yang saat ini masih merumput di Liga Eropa. Mengutip awardsintelligence.co.uk, penghargaan diberikan bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Ratu/Raja Kerajaan Inggris.

Semasa hidupnya, Ratu Elizabeth II yang berulang tahun setiap 21 April beberapa kali memberikan gelar kehormatan kepada para pemain sepak bola. Mayoritas gelar yang diberikan adalah gelar Member of the Order of the British Empire (MBE). Lantas, siapa saja pesepak bola aktif yang telah menyandang gelar tersebut?

1. Gareth Bale

Kapten tim nasional Wales, Gareth Bale, mendapat gelar kehormatan MBE dari Ratu Elizabeth II pada edisi 2022. Pemain yang saat ini memperkuat Real Madrid itu memang memiliki segudang prestasi. Meski demikian, dikutip dari talkSPORT, Bale mendapat gelar MBE bukan hanya soal aksi di lapangan. Pertimbangan khusus, yakni dia pernah menyumbang 1 juta euro untuk rumah sakit di Wales saat pandemi Covid-19.

2. Marcus Rashford

Pada 2020 lalu, Marcus Rashford yang saat ini bermain sebagai gelandang serang di Manchester United mendapatkan gelar MBE lantaran aksi sosial yang dia lakukan. Mirip seperti yang dilakukan Gareth Bale, pria berusia 24 tahun itu memberikan makan gratis kepada jutaan anak di Inggris yang terdampak pandemi Covid-19. Di sisi lain, dia juga dikenal sebagai salah satu pemain muda segudang prestasi di Inggris.

3. Raheem Sterling

Raheem Sterling masuk dalam daftar penerima gelar kehormatan MBE yang diumumkan Ratu Elizabeth II pada Jumat, 11 Juni 2021. Dilansir dari Reuters, ia diberi gelar tersebut karena kampanyenya melawan aksi rasialisme. Pun penyerang Manchester City itu pernah mendirikan yayasan untuk anak-anak miskin.

4. Harry Kane

Penyerang Tottenham Hotspur, Harry Kane, menerima gelar yang sama dengan Rashford (MBE) pada 2019. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas jasanya di bidang sepak bola. Terutama menyoal keberhasilannya menjadi top skor alias peraih sepatu emas saat membela timnas Inggris di Piala Dunia 2018.

Selain keempat pemain di atas, masih ada enam pesepak bola lainnya yang telah menyandang gelar kehormatan dari Ratu Elizabeth. Melansir The Gazzette, kelimanya antara lain James Milner MBE (Liverpool FC), Steven Davis MBE (Rangers FC), Loren Dykes MBE (Cardiff City Ladies’ FC), Jordan Henderson MBE (Liverpool FC), Steph Houghton MBE (Manchester City), dan Jill Scott MBE (Manchester City).

HARIS SETYAWAN

