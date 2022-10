Jadwal Bola Sabtu 15 Oktober: Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 16 Oktober 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Dari Liga Inggris akan hadir rangkaian pertandingan pekan ke-11. Malam ini ada partai Tottenham Hotspur vs Everton, yang disiarkan langsung SCTV. Selain itu ada pula laga Leicester City vs Crystal Palace, Fulham vs Bournemouth, Wolverhampton vs Nottingham Forest.

Jadwal Liga Spanyol memasuki pekan kesembilan. Malam ini, laga Athletic Bilbao vs Atletico Madrid akan jadi partai menaril. Duel El Clasico, Real Madrid vs Barcelona, baru akan berlangsung Minggu malam.

Di Liga Italia, kompetisi memasuki matchday ke-10. Sabtu malam ini ada pertandingan Torino vs Juventus, Atalanta vs Sassuolo, dan Empoli vs Monza.

Liga Jerman pekan ke-10 akan menampilkan partai Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen, Stuttgart vs Bochum, dan Leipzig vs Hertha Berlin. Sedangkan Liga Prancis pekan ke-11 menghadirkan partai Lorient vs Reims dan Lens vs Montpellier.

Jadwal bola selengkapnya:

Sabtu, 15 Oktober 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-11, live Vidio)

18:30 Leicester City vs Crystal Palace

21:00 Fulham vs Bournemouth

21:00 Wolverhampton vs Nottingham Forest

23:30 Tottenham vs Everton (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan kesembilan, live Bein Sport)

19:00 Girona vs Cadiz

21:15 Valencia vs Elche

23:30 Real Mallorca vs Sevilla

Liga Italia

(Pekan ke-10, live Bein Sport)

20:00 WIB Empoli vs Monza

23:00 WIB Torino vs Juventus.

Liga Jerman

(Pekan ke-10, live Mola TV)

20:30 Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen

20:30 VfB Stuttgart vs Bochum

20:30 Werder Bremen vs Mainz

20:30 Wolfsburg vs Borussia Monchengladbach

23:30 RB Leipzig vs Hertha Berlin.

Liga Prancis

(Pekan ke-11)

22:00 Lorient vs Reims.

Minggu dinihari, 16 Oktober 2022

Jadwal Liga Spanyol

(Pekan kesembilan, live Bein Sport)

02:00 Athletic Bilbao vs Atletico Madrid.

Liga Italia

(Pekan ke-10, live Bein Sport)

01:45 WIB Atalanta vs Sassuolo.

Liga Prancis

(Pekan ke-11)

02:00 Lens vs Montpellier.

