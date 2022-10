Rekap Hasil Bola Senin dinihari 17 Oktober: Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 17 Oktober 2022, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Banyak hasil menarik yang tersaji.

Inilah ringkasannya:

Hasil Liga Inggris

Sorotan di Liga Inggris pekan ini tertuju pada laga Liverpool vs Manchester City. The Reds memenangi laga di Anfield dengan skor 1-0 berkat gol Mohamed Salah (76).

Kemenangan ini membawa Liverpool naik ke posisi delapan dan mengoleksi delapan poin. Sementara bagi Manchester City ini menjadi kekalahan perdana mereka musim ini di semua kompetisi.

Arsenal yang melanjutkan laju positifnya dengan kemenangan 1-0 atas Leeds United di Elland Road. Bukayo Saka mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan ini pada menit ke-35, memastikan Arsenal kokoh di puncak klasemen, unggul empat angka ariMan City.

Manchester United bermain imbang 0-0 saat menjamu Newcastle United di Old Trafford. Meski gagal menang Setan Merah masih di posisi lima dan kini mengoleksi 16 poin.

Pada laga lain, Chelsea berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Aston Villa di Villa Park. Dua gol The Blues pada laga ini dilesatkan oleh Mason Mount pada menit keenam dan 65'.

Liga Inggris Pekan Ke-11

Aston Villa vs Chelsea 0-2

Manchester United vs Newcastle 0-0

Southampton vs West Ham 1-1

Leeds United vs Arsenal 0-1

Liverpool vs Manchester City 1-0.