Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-36: Bagaimana Peluang Manchester United Lolos ke Eropa setelah Keok 0-4 dari Palace?

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United terancam tak lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Pada pekan ke-36 Liga Inggris mereka dipermalukan Crystal Palace di Selhurst Park, Selasa dinihari WIB, 7 Mei 2024.

Mereka, yang ditinggal sejumlah pemain penting karena cedera, tampil buruk. Saat laga baru berlangsung 12 menit, Si Setan Merah sudah kebobolan oleh gol Michael Olise.

Olise kemudian mencetak gol keduanya pada babak kedua. Sedangkan gol Palace lainya diceploskan Jean Mateta dan Tyrick Mitchell.

Hasil ini memastikan Palace menorehkan dobel kemenangan atas MU di Liga Inggris musim ini. Torehan itu baru pertama kalinya mereka raih dalam sejarah.

Bagi Manchester United, membuat mereka terancam tak lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Mereka kini menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 54 dari 35 laga. Mereka terpaut dua angka dari Newcastle di posisi keenam.

Simak Klasemennya:



Dalam klasemen Liga Inggris, empat tim teratas akan lolos ke Liga Champions. Tim urutan kelima meraih tiket Liga Europa, sedangkan yang keenam berhak atas tiket Liga Conference.

Dengan posisi saat ini, Manchester United tak bisa lagi menentukan nasib sendiri untuk merebut tiket Eropa. Mereka baru akan bisa lolos ke Liga Conference bila terus menang dalam tiga laga terakhirnya dan pada saat sama Newcastle atau Chelsea sama-sama mengalami satu kekalahan.

Jadwal Sisa Manchester United di Liga Inggris

12 Mei 2024, 22:30: Manchester United vs Arsenal

16 Mei 2024, 02:00: Manchester United vs Newcastle

19 Mei 2024, 22:00: Brighton vs Manchester United.

