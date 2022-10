RB Leipzig vs Real Madrid: Carlo Ancelotti Tanggapi Soal Cedera Pemain

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, memberikan tanggapan soal ancaman cedera pemain yang belakangan menjadi pembicaraan di klub-klub liga Eropa. Hal itu ia sampaikan menjelang pertandingan RB Leipzig vs Real Madrid di Liga Champions.

Menurut pelatih asal Italia ini, cedera merupakan bagian dari sepak bola. "Siapa yang tidak mau mengalami cedera, bisa duduk saja di bangku cadangan," kata Carlo Ancelotti.

"Hal ini sudah sering saya sampaikan kepada pemain saya. Mereka yang takut mengalami cedera, di rumah saja, banyak film-film menarik yang bisa ditonton," tutur Ancelotti. Bagi mantan pelatih Paris Saint-Germain ini, tidak ada pengecualian untuk semua pemainnya mengenai isu ancaman cedera ini.

Sejumlah pemain di liga Eropa ada yang sedang bergelut dengan cedera. Situasi ini kemudian dikaitkan dengan turnamen Piala Dunia 2022 yang akan digelar di Qatar pada November ini.

Real Madrid termasuk salah satu klub yang tidak luput dari masalah cedera. Terakhir, bek mereka, Antonio Rudiger, mengalami cedera kepala. Namun, sang pemain memperlihatkan dirinya ingin tetap bermain. Tim medis Los Blancos pun telah mengatasi situasi tersebut dengan memberikan topeng pelindung untuk mengantisipasi cedera yang dialami bek asal Jerman tersebut.

Situasi berbeda dialami mantan rekan Rudiger di Chelsea, yakni Reece James. Ia harus menepi dari lapangan karena mengalami cedera saat Chelsea melawan AC Milan di Liga Champions. Dengan cedera yang dialami, posisi James di Timnas Inggris terancam. Ia dikabarkan bakal absen pada Piala Dunia 2022.

Lebih lanjut, Carlo Ancelotti mengingatkan bahwa laga menghadapi RB Leipzig akan dijalani dengan performa yang maksimal meski Los Blancos sudah memastikan lolos ke fase gugur atau knockout. "Terlepas dari situasi di grup, kami akan datang ke pertandingan ini dengan membidik target meraih kemenangan," kata Carlo Ancelotti.

Duel RB Leipzig vs Real Madrid dijadwalkan berjalan pada Rabu dini hari, 26 Oktober 2022 waktu Indonesia. Jika berhasil membawa pulang tiga poin, maka Real akan menjadi juara Grup F.

Jadwal Liga Champions

(Pekan kelima, Live Vidio)

Selasa, 25 Oktober 2022

23.45 Salzburg vs Chelsea (SCTV)

23.45 Sevilla vs FC Copenhagen

Rabu dinihari, 26 Oktober 2022

02.00 PSG vs Maccabi Haifa

02.00 Borussia Dortmund vs Manchester City (SCTV)

02.00 Dinamo Zagreb vs AC Milan

02.00 Benfica vs Juventus

02.00 Celtic vs Shakhtar Donetsk

02.00 RB Leipzig vs Real Madrid.

Rabu malam, 26 Oktober 2022

23.45 Inter Milan vs Viktoria Plzen (SCTV)

23.45 Club Brugge vs Porto

Kamis dinihari, 27 Oktober 2022

02.00 Frankfurt vs Marseille

02.00 Barcelona vs Bayern Munchen (SCTV)

02.00 Ajax vs Liverpool

02.00 Atletico Madrid vs Leverkusen

02.00 Tottenham vs Sporting

02.00 Napoli vs Rangers.

