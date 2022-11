Prediksi Liga Champions: Viktoria Plzen vs Barcelona, Laga Perpisahan Kedua Tim

TEMPO.CO , Jakarta - Jadwal Viktoria Plzen vs Barcelona akan hadir pada pekan keenam atau pekan terakhir Grup C Liga Champions. Kedua tim akan berhadapan di Arena Doosan, Plazen, Republik Cek, Rabu dinihari, 2 November 2022, mulai 03.00 WIB..

