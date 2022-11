Jadwal Liga Champions Grup B dan Peta Persaingan: Porto vs Atletico Madrid, Leverkusen vs Club Brugge

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions Grup B pada Selasa malam ini atau Rabu dinihari, 2 November 2022, akan menampilkan persaingan yang lebih ketat. Perebutan juara grup dan tiket playoff Liga Europa akan tersaji.

Simak jadwalnya:

00.45 Porto vs Atletico Madrid (SCTV)

00.45 Leverkusen vs Club Brugge (Live Vidio).

Klasemen Liga Champions Grup B

No Tim Main Gol Poin 1 Club Brugge 5 +3 10 2 Porto 5 +4 9 3 Atletico 5 -3 4 4 Bayer Leverkusen 5 -4 4

.

Seperti apa peta persaingan di grup ini? Simak selengkapnya:

• Club Brugge dan Porto sudah lolos ke babak 16 besar. Keuanya akan berebut posisi juara grup.

• Club Brugge akan jadi juara grup jika menang atau jika kedua pertandingan di grup ini berakhir seri. Tim ini akan jadi juara grup bila seri atau kalah, jika Porto juga kalah.

• Porto akan menjadi juara grup jika menang dan dalam laga lain Club Brugge gagal menang. Posisi juara grup itu juga bisa didapat jika mereka bermain seri dan dalam laga lain Club Brugge kalah.

• Atlético dan Leverkusen akan berebut tiket babak playoff Liga Europa.

• Atletico akan merebut tiket Liga Europa itu bila menang. Tiket itu juga akan mereka dapatkan juga mereka seri asalkan Leverkusen juga seri. Mereka bisa kalah, jiga Leverkusen juga kalah.

• Leverkusen akan lolos ke Liga Europa bila menang asalkan Atletico kalah atau seri.

Jadwal Porto vs Atletico Madrid dan Leverkusen vs Club Brugge malam ini menjadi bagian dari jadwal Grup A hingga D Liga Champions yang akan berlangsung malam ini. Inilah jadwal lengkapnya:

Rabu, 2 November 2022

00.45 Porto vs Atletico Madrid (SCTV)

00.45 Leverkusen vs Club Brugge

03.00 Bayern Munchen vs Inter Milan (SCTV)

03.00 Liverpool vs Napoli

03.00 Marseille vs Tottenham

03.00 Rangers vs Ajax

03.00 Viktoria Plzen vs Barcelona

03.00 Sporting vs Frankfurt.

