Jadwal Bola Sabtu 18 Mei 2024: Persib vs Bali United di Semifinal Liga 1, Juga Ada Liga Jerman dan Liga Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu, 18 Mei 2024, akan menampilkan Championship Series Liga 1, Liga Italia, dan Liga Jerman. Banyak laga menarik akan tersaji.

Championship Series Liga 1 akan menampilkan leg kedua semifinal antara Persib Bandung vs Bali United.

Persib Bandung tercatat akan melakoni leg kedua Championship Series Liga 1 Indonesia menghadapi Bali United di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu pukul 19.00 WIB.

Pada pertandingan ini, baik Persib Bandung ataupun Bali United diperkirakan akan menurunkan susunan pemain terbaik mereka agar mendapatkan hasil maksimal dan lolos ke partai final Championship. Pertandingan kedua tim akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu malam.

Hasil imbang 1-1 yang didapatkan pada leg pertama membuat tidak ada tim yang diunggulkan. Karena itu kemenangan menjadi harga mati untuk kedua tim agar bisa lolos ke babak final.

Selanjutnya pada ajang Liga Italia, ada pertandingan antara kedua tim besar yang memperebutkan tiket kompetensi Eropa antara Fiorentina vs Napoli di Stadion Artemio Franchi, Florence, Sabtu pukul 01.45 WIB.

Selain itu, ada pekan terakhir Liga Jerman termasuk pertandingan Bayer Leverkusen vs Augsburg, Borussia Dortmund vs Darmstadt, Hoffenheim vs Bayern München hingga VFB Stuttgart vs Borussia Monchengladbach.

Jadwal Bola Hari Ini, Sabtu, 18 Mei 2024

Liga 1

(Semifinal Championship Series)

19.00 Persib Bandung vs Bali United (Indosiar, Vidio).

Liga Italia

(Pekan ke-37, live Bein Sport)

01.45 Fiorentina vs Napoli

23.00 Lecce vs Atalanta.

Liga Jerman

(Pekan 34, live Mola TV)

20.30 Bayer Leverkusen vs Augsburg

20.30 Borussia Dortmund vs Darmstadt

20.30 Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig

20.30 FC Heidenheim vs FC Cologne

20.30 Hoffenheim vs Bayer Muenchen

20.30 Union Berlin vs Freiburg

20.30 VFB Stuttgart vs Borussia Monchengladbach

20.30 Werder Bremen vs Bochum

20.30 Wolfsburg vs Mainz.

