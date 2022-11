Drawing Liga Champions: Liverpool vs Real Madrid, Warnock Nilai The Reds Diuntungkan Jadwal

Mantan bek Liverpool, Stephen Warnock, menilai The Reds akan diuntungkan jadwal, mengingat kondisinya saat ini.

TEMPO.CO , Jakarta - Hasil undian atau drawing Liga Champions untuk babak 16 besar akan menghadirkan laga besar: Liverpool vs Real Madrid. Ini akan jadi ulangan final musim lalu, saat Madrid menang 1-0.

Hasil Undian Liga Champions Babak 16 Besar: Liverpool vs Real Madrid, PSG vs Bayern, Milan vs Spurs

Drawing atau undian Liga Champions untuk babak 16 besar menghadirkan: Liverpool vs Real Madrid, AC Milan vs Tottenham, dan PSG vs Bayern Munchen.

