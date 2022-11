Hasil Piala Liga: Elkan Baggott Main Penuh Saat Gillingham Singkirkan Brentford

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott, tampil penuh saat Gillingham lolos ke babak keempat Piala Liga Inggris (EFL Cup) dengan mengalahkan Brentford, Rabu dinihari, 9 November 2022.

Baggott, 20 tahun, berstatus pemain pinjaman dari Ipwisch Town di klub Divisi 4 itu. Ia mampu jadi pilihan utama dan sejauh ini sudah tampil 21 kali dengan menyumbang dua gol.

Saat Gillingham FC tampil di Piala Liga, Baggott kembali jadi pilihan utama. Bek itu tampil sebagai starter dan dipertahankan hingga laga berakhir.

Gillingjam sempat tertinggal oleh gol Ivan Toney (menit 3). Mereka lantas membalas lewat gol Mikael Madron (75). Kedudukan 1-1 bertahan hingga akhir, sehingga dilakukan adu penalti.

Baggott tak ikut jadi eksekutor. Namun, timnya mampu menang 6-5 dan lolos ke babak keempat.

Sementara itu, dalam laga lain, klub Liga Primer Everton tersingkir setelah dikalahkan klub Premier League lain, Bournemouth 1-4. Sedangkan Leicester City melaju setelah menang 3-1 atas Newport County (divisi 4).

Hasil Piala Liga Inggris (EFL Cup) Babak Ketiga

Bournemouth vs Everton 4-1

Brentford vs Gillingham FC 1-1 (penalti 5-6)

Bristol City vs Lincoln 1-3

Burnley vs Crawley 3-1

Leicester City vs Newport 3-0

Milton Keynes Dons vs Morecambe 2-0

Stevenage vs Charlton 1-1 (penalti 4-5).

Jadwal Berikutnya

Kamis, 10 November 2022

02:45 Arsenal vs Brighton

02:45 Newcastle United vs Crystal Palace

02:45 Nottingham vs Tottenham

02:45 Southampton vs Sheffield Wednesday

02:45 West Ham vs Blackburn

02:45 Wolves vs Leeds

03:00 Liverpool vs Derby

03:00 Manchester City vs Chelsea

Jumat, 11 Maret 2022

03:00 Manchester United vs Aston Villa.

Baca Juga: Rekap Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-14, Barcelona Menang Dramatis