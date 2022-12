Hasil Piala Dunia 2022: Babak Pertama, Inggris vs Prancis 0-1, Tchouameni Cetak Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Prancis berhasil memetik keunggulan 1-0 atas Inggris pada babak pertama pertandingan perempat final Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt, Al Khor, Ahad, 11 Desember 2022. Kedua tim harus menang untuk memperebutkan satu tempat tersisa di babak semifinal.

Pada awal babak pertama, Inggris dan Prancis sudah saling jual-beli serangan dan terlibat duel di lini tengah. Namun, peluang bersih baru tercipta pada menit kesebelas. Olivier Giroud berusaha menyundul bola umpan silang dari Ousmane Dembele. Sundulannya tepat mengarah ke kiper Inggris, Jordan Pickford.

Prancis memberi kejutan enam menit berselang. Berawal dari kehilangan bola Kyle Walker, Prancis melakukan serangan balik cepat lewat Kylian Mbappe. Menusuk ke tengah, ia mengirim bola ke Dembele yang meneruskannya ke Antoine Griezmann.

Melihat rekannya tak terkawal, Griezmann memberikan bola kepada Aurelien Tchouameni. Tanpa pengawalan, pemain Real Madrid itu menendang bola dari luar kotak penalti dan mengarah ke sudut kanan gawang Pickford. Skor 1-0 untuk keunggulan Prancis.

Para pemain Inggris berusaha keluar dari tekanan. Dalam dua menit setelah gol tercipta, tim Tiga Singa mendapatkan peluang lewat Luke Shaw dan Harry Kane. Namun, kedua peluang bersih itu masih mampu kiper Hugo Lloris tepis. Gawang Prancis masih aman dari kebobolan.

Pada menit ke-25, Kane masuk ke dalam kotak penalti Prancis. Ia tampak dilanggar oleh Dayot Upamecano, tetapi wasit Wilton Sampaio menilai tak ada pelanggaran setelah tinjauan VAR. Tidak ada penalti untuk Inggris.

Tak banyak peluang tercipta setelah gol Tchouameni. Baik Inggris maupun Prancis bermain lebih hati-hati mengantisipasi permainan cepat dari sisi sayap. Di kubu Prancis, Antoine Griezmann hampir selalu berhasil memutus serangan Inggris. Di kubu Inggris, Walker berhasil meredam pergerakan eksplosif Mbappe yang menjadi motor serangan Les Blues. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Statistik pertandingan babak pertama Inggris vs Prancis menunjukkan dominasi The Three Lions. Dengan 58 persen penguasaan bola, Harry Kane dan kawan-kawan punya lima peluang mencetak gol dengan tiga di antaranya mengarah ke gawang, sedangkan Prancis hanya memiliki dua peluang matang untuk mencetak gol.

Baca juga: Portugal Tumbang di Piala Dunia 2022, Cristiano Ronaldo Menangis dan Tinggalkan Lapangan