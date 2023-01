Hasil Coppa Italia: Inter Milan vs Parma 2-1, Nerazzurri Lolos ke Babak Perempat Final

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Milan berhasil lolos ke babak perempat final Coppa Italia. Mereka mengalahkan Parma dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang berlanjut hingga babak perpanjangan waktu di Stadion Giuseppe Meazza, Rabu, 11 Januari 2023.

Parma unggul lebih dahulu pada menit ke-38. Mereka menjebol gawang Inter lewat gol Stanko Juric, yang mendapat assist dari Simon Sohm.

Inter Milan baru bisa membalas pada menit ke-88. Lautaro Martinez mencetak gol setelah mendapat bola muntah dari ketidaksempuraan pemain Parma dalam menghalau bola.

Keduduan 1-1 bertahan hingga babak reguler usai. Babak perpanjangan waktu pun dilakukan.

Pada babak tersebut, Inter Milan mampu memastikan kemenangan lewat gol Francesco Acerbi, pada menit ke-110. Acerbi menyundul bola yang dihalau kiper Ginaluigi Buffon dengan tak sampurna.

Pada pertandingan ini, Inter Milan mendominasi penguasaan bola, mencapai 74 persen. Mereka melakukan 9 percobaan tembakan ke gawang lawan, 4 di antaranya terarah. Parma melakukan 6 percobaan dengan hanya 2 yang terarah.

Di babak perempat final, Inter Milan masih menantikan lawan. Mereka menunggu pemenang laga Atalanta vs Spezia, yang baru akan dimainkan pada 19 Januari.

Jadwal Coppa Italia Lain

Jadwal Inter Milan vs Parma adalah laga pertama dari rangkaian babak perempat final. Malam ini akan hadir pertandingan AC Milan vs Torino. Malam berikuutnya ada dua laga: Fiorentina vs Sampdoria dan AS Roma Genoa.

Adapun pekan depan, selain laga Atalanta vs Spezia, juga akan hadir Napoli vs Cremona, Lazio vs Bologna, dan Juventus vs Monza.

Musim ini merupakan edisi ke-76 dari Coppa Italia. Inter Milan merupakan juara bertahan.

