Liga 1: Hadapi Rans Nusantara FC, Persija Belum Bisa Memainkan Witan Sulaeman

Menghadapi Rans Nusantara FC, Doll mempersiapkan tim secara matang. Apalagi tim berjulukan The Phoenix tersebut baru saja mengganti pelatih baru.

Persija mendatangkan Rahmat Nicko dari Karo United. Ia akan berseragam Macan Kemayoran hingga akhir musim Liga 1. Sedangkan Witan didatangkan Persija dari AS Trencin , klub Slowakia. Witan dikontrak oleh Persija selama 3,5 tahun.

Rekap Hasil dan Klasemen Liga 1 Pekan 22: Persis vs Bhayangkara 1-3, Dewa United vs Madura United 1-1, Persikabo vs Persita 1-1

Hasil Liga 1 pada Kamis, 2 Februari 2023, menampilkan tiga pertandingan pekan ke-22. Hanya Bhayangkara FC yang menang.

