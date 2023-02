Nominasi Pemain Terbaik FIFA 2022: Lionel Messi Bersaing dengan Karim Benzema dan Kylian Mbappe

TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Sepak Bola Internasional telah mengumumkan tiga nama finalis nominasi Pemain Terbaik FIFA 2022. Mereka adalah Lionel Messi, Karim Benzema, dan Kylian Mbappe.

Messi, yang sebelumnya pernah meraih penghargaan ini pada 2019, berpeluang besar untuk bisa meraihnya untuk kali kedua. Sementara, bagi Benzema dan Mbappe, ini akan menjadi trofi individu pertama bagi mereka.

Keluarnya nama mereka sebagai tiga finalis Pemain Terbaik FIFA 2022 tidaklah mengejutkan dengan Liga Champions dan Piala Dunia Qatar sebagai kejuaraan yang mendapatkan sorotannya.

Karim Benzema

Karim Benzema berselebrasi usai mengantar Real Madrid menjuarai Liga Champions 2021-22. Real Madrid's Karim Benzema celebrates with his medal as he walks past the trophy after winning the Champions League REUTERS/Lee Smith

Setelah memenangkan penghargaan UEFA Player of the Year musim lalu dan menyabet Ballon d'Or pertamanya pada Oktober tahun lalu, Karim Benzema, 35 tahun, berpeluang menambah koleksi penghargaan individu.

Di tahun 2022, penyerang Real Madrid ini memimpin timnya memenangkan Liga Spanyol dan Liga Champions, di mana dia adalah pencetak gol terbanyak dan pemain terbaik di kedua kompetisi itu.

Cedera paha yang dialaminya pada akhir tahun lalu membuatnya tak bisa membela timnas Prancis di Piala Dunia Qatar. Jika kondisinya bugar, kejuaraan dunia itu akan menjadi panggung yang sempurna untuknya di pengujung tahun 2022.

Lionel Messi

Kapten Argentina Lionel Messi mencium trofi Piala Dunia 2022 setelah menerima penghargaan Golden Ball, dalam seremoni final Piala Dunia 2022 di Stadion Lusail, Lusail, Qatar, Ahad, 18 Desember 2022. Messi mencetak tujuh gol selama gelaran Piala Dunia 2022. REUTERS/Carl Recine

2022 akan dikenang sebagai tahunnya Lionel Messi, 35 tahun. Pemain Argentina itu akhirnya memenangkan Piala Dunia di Qatar setelah berkali-kali gagal. Pencapaiannya itu membuat dia dinobatkan sebagai yang terbaik dalam sejarah bagi banyak orang.

Sekarang, pemain Paris Saint-Germain (PSG) ini berkesempatan untuk membawa pulang penghargaan Pemain Terbaik FIFA untuk kali keduanya setelah mengalahkan Virgil van Dijk dan Cristiano Ronaldo pada 2019.

Kylian Mbappe

Kylian Mbappe dari Prancis memegang penghargaan Golden Boot seusai final Piala Dunia 2022 di Stadion Lusail, Lusail, Qatar, Ahad, 18 Desember 2022. Mbappe menjadi pencetak gol terbanyak dengan 8 gol sepanjang Piala Dunia 2022. REUTERS/Carl Recine

Untuk pertama kalinya Kylian Mbappe masuk dalam daftar finalis Pemain Terbaik FIFA 2022. Pemain Prancis berusia 24 tahun ini belum memenangkan penghargaan individu bergengsi sebelumnya.

Mbappe, yang kini menjadi patner Messi di PSG, adalah pencetak gol terbanyak di Ligue 1 Prancis dan pemain terbaik klubnya musim lalu.

Terlepas dari kenyataan bahwa dia gagal menganggak Piala Dunia keduanya pada 2022, dia memenangkan Sepatu Emas dan mencetak hat-trick di final ketika Prancis kalah dari Argentina lewat adu penalti, menyusul hasil imbang 3-3.

Pengumuman Pemain Terbaik FIFA 2022 akan dilakukan dalam seremoni yang digelar pada Senin, 27 Februari mendatang. Nantinya, di acara yang sama, akan diumumkan sejumlah penghargaan, termasuk pelatih terbaik, penjaga gawang terbaik dan sebelas terbaik tahun ini.

