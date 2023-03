Jadwal Bola Rabu 1 Maret 2023: Timnas U-20, Liga 1, Liga Inggris, Piala FA, Copa del Rey

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu hingga Kamis dinihari, 2 Maret 2023, akan menampilkan pertandingan Timnas U-20 Indonesia di Piala Asia, Liga 1, Liga Inggris, Piala FA, Copa del Rey, dan Piala Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Piala Asia U-20

Timnas U-20 Indonesia akan mengawali kiprahnya di Piala Asia U-20 yang berlangsung di Uzbekistan. Malam ini, mereka akan menjalani laga perdana melawan Irak.

Simak jadwalnya:

19:00 WIB - Indonesia vs Irak (RCTI, iNews).

Liga 1

Jadwal Liga 1 akan menampilkan pertandingan pekan ke-27. Hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung, termasuk aksi PSM Makassar yang memuncaki klasemen.

Inilah jadwalnya:

15:00 PSM Makassar vs Dewa United (Indosiar)

17:00 Bhayangkara FC vs PSIS Semarang (Indosiar).

Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris akan menghadirkan dua laga tunda pekan ketujuh. Arsenal dan Liverpool akan tampil dalam pertandingan berbeda.

Simak jadwalnya:

02:45 Arsenal vs Everton (SCTV, Vidio)

03:00 Liverpool vs Wolves (Vidio).

Piala FA

Jadwal Piala FA akan mulai memasuki babak kelima. Malam ini akan hadir aksi Manchester United dan Tottenham Hotspur dalam laga berbeda.

Inilah jadwalnya (Live Vidio):

02:15 Southampton vs Grimsby Town

02.:30 Burnley vs Feetwood Town

02:45 Manchester United vs West Ham

02:55 Sheffiled United vs Tottenham.

Copa del Rey

Jadwal Copa del Rey atau Piala Raja Spanyol akan menghadirkan babak semifinal yang akan berlangsung dalam dua leg. Malam ini ada laga Osasuna vs Bilbao, sedangkan laga El Clasico Real Madrid vs Barcelona baru akan berlangsung Kamis besok.

Jadwal

03:00 Osasuna vs Bilbao (RCTI).

Piala Prancis

Jadwal Piala Prancis memasuki babak perempat final. Malam ini akan hadir satu laga, yakni:

00:15 Nantes vs Lens

00:45 Toulouse vs Rodez Aveyron

03:00 Marseille vs Annecy.

