Hasil Undian Liga Champions Babak Perempat Final: Real Madrid vs Chelsea, Manchester City vs Bayern Munchen

TEMPO.CO, Jakarta - Undian Liga Champions untuk babak perempat final sudah berlangsung di Nyon, Swiss, Jumat, 17 Maret 2023. Sejumlah partai menarik tersaji dari hasil drawing yang sudah dilakukan.

Manchester City akan berhadapan Bayern Munchen. Ini akan menjadi reuni bagi Pep Guardiola, pelatih Man City, yang pernah menangani Bayern. Kedua tim ini pernah bertemu 6 kali, dengan kedudukan imbang 3-3.

Hasil undian juga mempertemukan Real Madrid dengan Chelsea, Benfica dengan Inter Milan, dan AC Milan dengan Napoli.

Awalnya AC Milan dan Inter Milan akan sama-sama menjadi tuan rumah pada leg pertama. Namun, UEFA memutuskan memprioritaskan AC Milan sebagai juara domestik. Karena itu, Inter akan menjalani leg pertama di kandang Benfica.

Hasil Undian Babak Perempat Final Liga Champions

Real Madrid (Spanyol) vs Chelsea (Inggris)

Benfica (Portugal) vs Inter Milan (Italia)

Manchester City (Inggris) vs Bayern Munchen (Jerman)

AC Milan (Italia) vs Napoli (Italia).

Undian Semifinal

AC Milan/Napoli vs Benfica/Inter Milan

Real Madrid/Chelsea vs Manchester City/Bayern Munchen.

Undian Final

Milan, Napoli, Inter, atau Benfica akan menjadi tim tuan rumah.

Jadwal Liga Champions

Jadwal perempat final Liga Champions akan berlangsung dua leg, secara kandang dan tandang. Leg pertama akan berlangsung 11-12 April dan leg kedua pada 18-19 April.

Untuk jadwal semifinal akan digelar pada 9-10 serta 16-17 Mei. Adapun babak final Liga Champions musim ini berlangsung 10 Juni 2023.

UEFA





