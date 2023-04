Prediksi Chelsea vs Liverpool di Liga Inggris Malam Ini: Jadwal, H2H, Berita Terkini, dan Formasi

TEMPO.CO, Jakarta - Duel dua tim krisis antara Chelsea vs Liverpool bakal berlangsung pada lanjutan pertandingan Liga Inggris di Stamford Bridge, Rabu, 5 April 2023 pada pukul 02.00 WIB. Baik The Blues maupun The Reds berbekal kekalahan pada pertandingan terakhir untuk laga tersebut.

Chelsea takluk 0-2 dari Aston Villa. Posisi Si Biru merosot ke peringkat 11 klasemen Liga Inggris dengan 38 poin dari 28 kali bertanding. Itu sekaligus menandai berakhirnya era Graham Potter dalam 206 hari era kepelatihannya. Ia menukangi Chelsea untuk menggantikan Thomas Tuchel.

Masa jabatan Potter di Chelsea merupakan yang tersingkat sebagai pelatih permanen di klub London barat. Bruno Saltor naik ke kursi pelatih sementara Todd Boehly mencari penggantinya. Tugas pertamanya adalah mengangkat the Blues beranjak naik dari papan tengah.

Chelsea memiliki catatan kurang mengesankan dalam rekor pertemuan terkini melawan Liverpool. Mereka hanya menang dua kali dalam 16 pertemuan terakhir Liga Inggris dan tak pernah menang di empat laga kandang terakhir di liga.

Di sisi lain, Liverpool juga menelan pil pahit pada pertandingan akhir pekan. Tim yang diarsiteki Jurgen Klopp tersungkur 1-4 oleh Manchester City, meski lebih dulu memimpin lewat gol Mohamed Salah. Kekalahan di akhir pekan kemarin menandai kekalahan ketiga berturut-turut di semua kompetisi dan kini mereka duduk di urutan delapan.

Sepanjang tahun 2023, Liverpool mengalami lima kali kekalahan dari 11 pertandingan Liga Inggris. Ini lebih banyak dari total kekalahan yang mereka derita sepanjang 2022. The Reds tidak pernah finis di luar empat besar sejak musim debut Klopp pada 2015-2016. Namun kini mereka terancam gagal ke Liga Champions musim depan.

Berita Terkini

Di kubu Chelsea, Bruno Saltor tampaknya akan membuat beberapa perubahan. Pierre-Emerick Aubameyang, Hakim Ziyech, Denis Zakaria dan David Fofana yang absen pada laga akhir pekan lalu karena alasan taktik dan kebugaran bisa kembali ke dalam skuad.

Mason Mount mungkin menjadi starter, sementara Raheem Sterling dan N’Golo Kante berlomba-lomba mendapat tempat utama. Armando Broja dan Thiago Silva dipastikan absen. Edouard Mendy, Wesley Fofana, dan Cesar Azpilicueta pun diragukan tampil. Broja, Azpilicueta, dan Thiago mengalamii cedera lutut.

Di kubu Liverpool, Jurgen Klopp sempat membuat empat perubahan dalam sisa 20 menit pertandingan saat kalah dari Manchester City. Calvin Ramsay, Luis Diaz dan Thiago Alcantara bisa kembali ke bench, sedangkan Naby Keita dan Stefan Bacjetic dipastikan absen hingga akhir musim ini.

Opsi lini tengah Klopp sangat terbatas. Namun, ia bisa bernapas lega. Baik Roberto Firmino maupun Darwin Nunez dapat menyegarkan lini depan. Andy Robertson kemungkinan menjadi cadangan setelah performa buruk di Etihad Stadium. Klopp bisa menurunkan Kostas Tsimikas.

Perkiraan Formasi

Chelsea (3-4-3): Kepa Arrizabalaga; Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly, Benoit Badiashile; Reece James, Enzo Fernandez, Mateo Kovacic, Ben Chilwell; Mason Mount, Kai Havertz, Joao Felix.

Pelatih: Bruno Saltor

Liverpool (4-3-3): Alisson; Trenr Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas; Fabinho, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain; Mohamed Salah, Cody Gakpo, Darwin Nunez

Pelatih: Jurgen Klopp

Head to Head

147 Kali bertemu

45 Chelsea menang

65 Liverpool menang

36 Imbang

Lima Pertemuan Terakhir

21/01/2023 Liverpool 0-0 Chelsea (Liga Inggris)

14/05/2022 Chelsea 5-6 Liverpool (Final Piala FA)

27/02/2022 Chelsea 10-11 Liverpool (Final Piala Liga Inggris)

02/01/2022 Chelsea 2-2 Liverpol (Liga Inggris)

28/08/2021 Liverpool 1-1 Chelsea (Liga Inggris)

Prediksi

Tidak ada pemenang selama lima pertemuan terakhir Chelsea dan Liverpool di Liga Inggris. Rentetan kebuntunan tersebut berpotensi semakin panjang apabila tak ada perubahan yang dilakukan Saltor dan Klopp untuk mengakhiri tren negatif. Kedua pelatih sudah seharusnya membuat beberapa perubahan. Chelsea mungkin mendapatkan keuntungan sebagai tuan rumah, tetapi masa transisi The Blues dan ambisi Liverpool mengakhiri tren buruk membuat laga bisa berakhir imbang.

SKOR.ID | SPORTSMOLE