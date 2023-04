Rekap Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-29: Lazio Kalahkan Juventus 2-1, AS Roma Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 8-9 April 2023, menampilkan rangkaian laga pekan ke-29. Juventus kalah di markas Lazio, sedangkan AS Roma menang atas Torino.

Lazio menumbangkan Juventus dengan skor tipis 2-1 dalam pertandingan di Stadion Olimpico. Sergej Milinkovic-Savic membuat Lazio unggul terlebih dahulu, yang dibalas gol Adrien Rabiot. Kemenangan Lazio dipastikan oleh gol Mattia Zaccagni pada awal babak kedua.

Hasil ini membuat Lazio mantap di posisi kedua klasemen Liga Italia dengan 58 poin. Mereka tertinggal 16 angka dari Napoli yang ada di puncak. Juventus ada di urutan ketujuh dengan 44 poin, demikian catatan laman resmi Serie A.

Sementara itu, AS Roma naik ke posisi ketiga klasemen sementara Liga Italia setelah menekuk Torino 1-0 di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Satu-satunya gol dalam laga itu lahir melalui tendangan penalti Paulo Dybala.

Berkat kemenangan ini kini AS Roma berada di posisi ketiga klasemen sementara Liga Italia dengan torehan 53 poin dari 29 laga. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 38 poin.



Sehari sebelumnya, Napoli menang 2-1 atas Lecce. Sedangkan Inter Milan dan AC Milan sama-sama ditahan lawan-lawannya.

Rekap Hasil Liga Italia Pekan Ke-29

Jumat, 7 April 2023

Salernitana vs Inter Milan 1-1

Lecce vs Napoli 1-2

AC Milan vs Empoli 0-0.

Sabtu, 8 April 2023

Udinese vs Monza 2-2

Fiorentina vs Spezia 1-1

Atalanta vs Bologna 0-2

Sampdoria vs Cremonese 2-3

Torino vs AS Roma 0-1

Hellas Verona vs Sassuolo 2-1

Lazio vs Juventus 2-1.

Klasemen Liga Italia

