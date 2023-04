Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-28 Setelah Laga Barcelona vs Girona Berakhir 0-0

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Barcelona vs Girona hadir pada pekan ke-28 Liga Spanyol di Spotify Camp Nou, Selasa dinihari, 11 April 2023. Kedua tim bermain imbang 0-0.

Barcelona unggul dalam hal penguasaan bola, mencapai 59 persen. MEreka juga dominan dalam percobaan tembakan ke gawang lawan (18 berbanding 5), juga dalam hal tembakan terarah (3 berbanding 0). Namun, tim asuhan Xavi Hernandez itu gagal memanfaatkan peluang-peluang yang dimilikinya.

Hasil ini tidak berpengaruh pada posisi Barcelona dala klasemen Liga Spanyol. Mereka tetap berada di puncak dengan nilai 72 dari 28 laga, unggul 13 angka ari Real Madrid yang baru dikalahkan Villarreal 2-3.

X

Dengan 10 laga tersisa musim ini, persaingan perebutan gelar juara belum akan berakhir. Namun, dengan posisinya, Barca sangat diunggulkan untuk menjadi kampiun. Mereka akan merebut trofi musim ini bila mampu menang dalam enam laga berikutnya.

Bagi Girona, hasil seri ini memastikan mereka hanya menang sekali dalam lima laga terakhirnya. Tim itu ada di posisi ke-11 klasemen dengan nilai 35.

Baca Juga: Alex Baena Laporkan Federico Valverde Atas Kasus Pemukulan Usai Laga Real Madrid vs Villareal di Liga Spanyol

Rekap Hasil Liga Spanyol Pekan Ke-28

Sabtu, 8 April 2023

Sevilla vs Celta Vigo 2-2

Osasuna vs Elche 2-1

Espanyol vs Athletic Bilbao 1-2

Real Sociedad vs Getafe 2-0

Real Madrid vs Villarreal 2-3.

Minggu, 9 April 2023

Real Valladolid vs Real Mallorca 3-3

Real Betis vs Cadiz 0-2

Almeria vs Valencia 2-1

Rayo Vallecano vs Atletico Madrid 1-2

Selasa, 11 April 2023

Barcelona vs Girona 0-0.

Klasemen Liga Spanyol



Selanjutnya: Top Skor Liga Spanyol