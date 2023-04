Amerika Serikat Jadi Tuan Rumah Turnamen Pramusim Liga Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Premier mengumumkan pada Selasa, 11 April 2023, bahwa Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah turnamen pramusim yang menampilkan enam klub Liga Inggris mulai 22-30 Juli mendatang. Keenam klub yang terlibat dalam turnamen tersebut adalah Aston Villa, Brentford, Brighton & Hove Albion, Chelsea, Fulham, dan Newcastle United. Mereka akan bersaing dalam sembilan pertandingan di lima kota Pantai Timur Amerika.

“Kami senang bisa membawa enam klub ke AS pada bulan Juli untuk turnamen Seri Musim Panas Liga Premier pertama kalinya. Klub kami memiliki pendukung luar biasa di AS, yang dengan penuh semangat mengikuti tim mereka sepanjang musim," kata Kepala Eksekutif Liga Premier Richard Masters.

Seperti dilansir The Independent, turnamen akan dimulai dengan Chelsea vs Brighton di Lincoln Financial Field, Philadelphia, pada 22 Juli. Fulham menghadapi Brentford sebelum Newcastle dan Aston Villa saling berhadapan di tempat yang sama keesokan harinya.

Stadion Mercedes-Benz di Atlanta; Stadion Exploria Orlando; Red Bull Arena di Harrison, New Jersey; dan FedExField di Landover, Maryland, juga akan menjadi tuan rumah pertandingan.

Manajer Newcastle United Eddie Howe, yang pertandingan kedua timnya melawan Chelsea pada 25 Juli akan menyaksikan penyerang Miguel Almiron dan kepala eksekutif Darren Eales kembali ke markas bekas klubnya Atlanta United, berharap dapat membawa skuad ke Amerika Serikat. “Kami tahu kualitas lawan akan kuat, dan pertandingan akan sangat kompetitif saat kami mempersiapkan diri untuk musim depan,” kata Howe.

“Ini juga merupakan kesempatan bagus untuk dekat dengan penggemar kami yang luar biasa di Amerika Utara. Kami diberkati memiliki dukungan luar biasa ke mana pun kami pergi, dan kami menantikan kesempatan untuk bermain di depan mereka di tiga stadion besar,” kata dia menambahkan.

Turnamen Seri Musim Panas dua tahunan itu diluncurkan pada 2003, dengan sembilan edisi sebelumnya diadakan di China, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

