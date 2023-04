Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-33 Begulir Tengah Minggu Ini: Ada Man City vs Arsenal, Tottenham vs Man United

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-33 akan hadir pada tengah minggu ini. Sejumlah laga menarik akan tersaji, termasuk Manchester City vs Arsenal dan Tottenham Hotspur vs Manchester United.

Laga Manchester City vs Arsenal, yang akan berlangsung pada Kamis dinihari, 27 April 2023, akan menjadi duel yang berpengaruh besar pada penentuan gelar juara musim ini. Arsenal masih memuncaki klasemen dengan nilai 75 dari 32 laga, unggul lima angka dari Manchester City yang ada di posisi kedua dan baru bermain 30 kali.

Bila mampu menang dalam pertandingan ini, kemudian memenangi laga tunda yang mereka miliki, Manchester City akan mampu menggeser Arsenal dari puncak Klasemen. Peluang mereka untuk mempertahankan gelar juara pun terbuka lebar.

Pertandingan besar lainnya pekan ini adalah Tottenham Hotspur vs Manchester United, yang akan berlangsung pada Jumat dinihari, 28 April 2023. Ini akan jadi salah satu laga penting dalam konteks perebutan posisi empat besar klasemen, yang menjanjikan tiket Liga Champions.

Tottenham Hotspur baru saja mendapat pukulan berat. Mereka baru dipermalukan Newcastle United dengan skor 1-6 dan mengalami kekalahan keduanya secara beruntun.

Mereka kini makin tertinggal dalam persaingan berebut tiket Liga Champion musim depan. Tim itu menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 53, tertinggal 6 angka dari Newcastle dan Manchester United yang ada di atasnya.

Bagi Manchester United, kemenangan dalam laga nanti bisa mengantar mereka ke posisi ketiga klasemen. Mereka yang memiliki dua laga tertunda saat ini hanya kalah selisih gol dari Newcastle di urutan ketiga.

Pertandingan pekan ke33 lainnya antara lain Aston Villa vs Fulham, Chelsea vs Brandford, West Ham vs Liverpool, dan Everton vs Newcastle United.

