Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-36: Arsenal dan Manchester City Menang, Persaingan Juara Tetap Ketat

TEMPO.CO, Jakarta - Dua klub papan atas Liga Inggris, Manchester City dan Arsenal, tetap bersaing ketat dalam perebutan gelar juara. Keduanya sama-sama meraih kemenangan yang meyakinkan pada pertandingan pekan ke-36, Minggu dinihari WIB, 5 Mei 2024.

Arsenal membuka pertandingan pekan ini dengan mengalahkan Bournemouth 3-0 untuk mengamankan posisi puncak klasemen dengan perolehan 83 poin.

Beberapa jam kemudian, giliran Manchester City yang berpesta 5-1 atas Wolves untuk terus menempel posisi Arsenal dengan selisih satu poin.

Kendati demikian skuad asuhan Pep Guardiola masih menyisakan tiga laga tersisa melawan Fulham, Tottenham dan West Ham. Sedangkan Arsenal hanya menyisakan dua laga melawan MU dan Everton.

Tim peringkat tiga Liverpool yang memiliki 75 poin menyisakan tiga laga melawan Tottenham, Aston Villa dan Wolves.

Di peringkat terbawah, Sheffield yang cuma mengumpulkan 16 poin dari 36 laga dan sudah pasti terdegradasi tidak mampu berbuat banyak saat dikalahkan Nottingham Forest 1-3. Hasil itu membuat peluang Nottingham Forest untuk bertahan di Liga Inggris pada musim depan.

Burnley yang menelan kekalahan 1-4 dari Newcastle terancam menyusul Sheffield karena berada di posisi 19 dengan perolehan 24 poin. Pasukan Vincent Kompany itu selisih dua angka dari Luton Town di posisi 18 namun berjarak lima poin dari Nottingham Forest di posisi 17 atau zona aman dengan dua laga tersisa.

Hasil Liga Inggris Pekan Ke-36:

Arsenal 3 - 0 Bournemouth

Brentford 0 - 0 Fulham

Burnley 1 - 4 Newcastle United

Sheffield United 1-3 Nottingham Forest

Manchester City 5 - 1 Wolves.

Jadwal Minggu, 5 Mei 2024:

20.00 Brighton vs Aston Villa

20.00 Chelsea vs West Ham

22.30 Liverpool vs Tottenham

Jadwal Selasa dinihari, 7 Mei

02.00 Crystal Palace vs Manchester United.

Klasemen Liga Inggris

