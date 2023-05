Jadwal Bola Rabu 3 Mei 2023: Man City, Liverpool, Atletico, Lazio, Juga Ada Laga SEA Games 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 3-4 Mei 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Prancis, DFB Pokal, dan sepak bola SEA Games 2023.

Jadwal Liga Inggris akan menampilkan laga tunda pekan ke-28. Malam ini akan hadir dua pertandingan menarik, yakni Liverpool vs Fulham dan Manchester City vs West Ham.

Manchester City akan bisa merebut kembali puncak klasemen dari Arsenal bila menang dalam laga ini. Mereka menempati posisi kedua dengan nilai 76 dari 32 laga hanya tertinggal dua angka dari Arsenal yang sudah bermain 34 kali.

The Citiens lebih diunggulkan untuk menang, Lawannya, West Ham, terus kalah dalam dua laga terakhirnya dan kini menempati posisi ke-15 klasemen dengan nilai 34.

Liverpool akan menjaga tren positif setelah terus menang dalam empat laga. Mereka ada di urutan kelima klasemen dengan nilai 56, tertinggal tujuh angka dari Manchester United yang ada di atasnya. Fulham ada di posisi ke-10 klasemen denga nilai 45 setelah terus kalah dalam dua laga terkininya.

Sementara itu, Liga Spanyol akan menghadirkan jadwal pekan ke-32. Malam ini, ada tiga laga yang akan berlangsung, yakni Valencia vs Villarreal, Atletico Madrid vs Cadiz, dan Getafe vs Celta Vigo.

Liga Italia akan menghadirkan rangkaian laga pekan ke-33. Sorotan terbesar akan ditujukan pada Lazio, yang akan menjamu Sassuolo. Bila mereka kalah, Napoli akan bisa merayakan gelar juara meski baru akan bermain sehari kemudian.

Pada akhir pekan lalu, Napoli gagal bepesta setelah ditahan Salernitana 1-1. Namun, mereka akan bisa juara pekan ini. Bila Lazio menang, tim ini akan bisa merayakan scudetto dengan mengalahkan Udinese sehari kemudian.

Jadwal bola hari ini juga akan menampilkan pertandingan semifinal DFB Pokal, yakni Stuttgart vs Frankfurt. Selain itu ada dua laga SEA Games 2023, yakni Singapura U-22 vs Vietnam U-22 dan Malaysia U-22vs Laos U-22.