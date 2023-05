Jadwal Bola Kamis 4 Mei 2023: Napoli, Manchester United, Juga Ada Timnas U-22 Indonesia di SEA Games

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 4-5 Mei 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, dan SEA Games 2023.

Jadwal Liga Inggris akan menghadirkan laga tunda pekan ke-28. Malam ini akan berlangsung satu pertandingan menarik: Brighton vs Manchester United.

Brighton saat ini menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 52 dari 31 laga. Mereka bisa naik ke posisi keenam bila bisa memenangi laga melawan MU ini.

Adapun Manchester United berada di posisi keempat klasemen dengan nilai 62 dari 32 laga. Si Setan Merah akan bisa menggeser Newcastle United dari posisi ketiga bila mampu menang.

Sementara itu, Liga Spanyol akan menghadirkan jadwal pekan ke-33. Malam ini, ada empat laga yang akan berlangsung, yakni Girona vs Mallorca, Sevilla vs Espanyol, Athletic Bilbao vs Real Betis, dan Rayo Vallecano vs Valladolid.

Liga Italia akan menampilkan dua laga pekan ke-33. Napoli berpeluang memastikan gelar juara malam ini, saat melawat ke Udinese.

Napoli kini sudah unggul 15 poin dari Lazio. Mereka hanya membutuhkan hasil seri di kandang Udinese, untuk bisa menjadi juara. Pekan lalu, mereka gagal berpesta setelah ditahan Salernitna 1-1.

Jadwal bola hari ini juga akan menampilkan dua laga SEA Games 2023. Timnas U-22 Indonesia akan menghadapi Myanmar, sedangkan Timor Leste U-22 melawan Filipina U-22.

Dalam klasemen grup A, Kamboja memuncaki klasemen denga nilai empat dari dua laga, diikuti Indonesia dan Myanmar dengan nilai tiga dari satu laga. Filipina baru meraih satu angka, sedangkan Timor Leste masih belum mendapat poin dari dua laga.

Selanjutnya: Jadwal bola selengkapnya