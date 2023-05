Jadwal Bola Minggu Malam 14 Mei 2023: Man City, Arsenal, Juve, Napoli, Juga Ada Barcelona yang Bisa Pastikan Gelar Juara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 14 -15 Mei 2023, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis.

Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-36. Malam ini ada hadir persaingan Manchester City dan Arsenal di posisi dua besar klasemen.

Man City kini unggul satu poin dari lawannya. Malam ini, The Citizens akan berlaga di kandang Everton, sedangkan Arsenal menjamu Brighton.

Dari Liga Spanyol, malam ini akan hadir aksi Barcelona pada pekan ke-34. Mereka akan berlaga di kandang Espanyol.

Barcelona kini sudah unggul 11 angka dari Real Madrid yang menyisakan empat pertandingan lagi. Karena itu, Barca akan juara bila mampu menang dalam laga ini.

Sementara itu, Liga Italia sudah menghadirkan Napoli sebagai juara. Malam ini mereka akan tampil di kandang Monza. Jadwal malam ini juga akan menampilkan laga Bologna vs AS Roma dan Juventus vs Cremonese.

Dari Liga Jerman akan hadir laga Leipzig vs Werder Bremen. Sedangkan Liga Prancis akan menampilkan pertandingan Monaco vs Lille dan Marseille Angers.

Jadwal Bola Hari Ini, Minggu malam hingga Senin dinihari, 14-15 Mei 2023:

Liga Inggris

(Pekan ke-36, live Vidio)

20:00 Brentford vs West Ham (Moji TV)

20:00 Everton vs Manchester City

22:30 Arsenal vs Brighton.

Liga Spanyol

(Pekan ke-34, live Bein Sport, Vidio)

19.00 Celta Vigo vs Valencia

21.15 Elche vs Atletico Madrid

23.30 Valladolid vs Sevilla

02:00 Espanyol vs Barcelona

02:00 Betis Rayo vs Vallecano.

Liga Italia

(Pekan ke-35, live Bein Sport, Vidio)

17.30 Verona vs Torino

20.00 Fiorentina vs Udinese

20.00 Monza vs Napoli

23.00 Bologna vs AS Roma

01:45 Juventus vs Cremonese

01:45 Sampdoria vs Empoli.

Liga Jerman

(Pekan ke-32, live Mola TV)

20:30 VfB Stuttgart vs Bayer Leverkusen

22:30 RB Leipzig vs Werder Bremen

Liga Prancis

(Pekan ke-35, live Bein Sport, Vidio)

18:00 Clermont vs Lyon

20:00 Brest vs Auxerre

20:00 Montpellier vs Lorient

20:00 Rennes vs Troyes

20:00 Toulouse vs Nantes

22:05 Monaco vs Lille

01:45 Marseille Angers.

