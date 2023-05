Hasil dan Klasemen Piala Dunia U-20 2023: Inggris Lolos ke Babak 16 Besar, Prancis Disingkirkan Gambia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala Dunia U-20 2023 pada Jumat pagi WIB, 26 Mei 2023, menampilkan laga babak penyisihan Grup E dan F. Timnas Inggris U-20 lolos ke babak 16 besar, sedangkan Prancis kalah dan tersingkir.

Inggris mengalahkan Uruguay dengan skor 3-2 dalam laga Grup E di La Plata, Argentina. Hasil itu mengantar mereka melaju ke babak 16 besar.

Gol Inggris dicetak oleh Bashir Humprheys, Alfie Devine, dan Darko Gyabi. Gol Uruguay diceploskan Franco Gonzalez dan Matias Abaldo.

Inggris memuncaki klasemen dengan nilai 6 dari 2 laga. Mereka unggul 3 poin dari Uruguay dan Tunisia. The Three Lions dipastikan finis di dua besar karena dalam laga terakhir Uruguay dan Tunisia akan saling berhadapan.

Sementara itu, Timnas Prancis U-20 harus pulang lebih awal setelah mengalami dua kekalahan beruntun di Grup F. Setelah kalah 1-2 dari Korea Selatan di laga pertama, mereka kembali kalah 1-2 dari Gambia.

Gol Prancis dicetak Wilson Odobert, sedangkan gol Gambia tericpta dari bunuh diri Tanguy Zokrou dan aksi Castillo.

Prancis terpuruk di dasar klasemen Grup F dengan torehan 0 poin dari 2 laga. Bagi Gambia, kemenangan itu mengantar lolos ke babak 16 besar.

Gambia memuncaki klasemen Grup F dengan nilai 6, tak mungkin dikejar Honduras di posisi ketiga yang hanya memiliki nilai 1, setelah bermain 2-2 dengan Korea Selatan.

Hasil Piala Dunia U-20 2023, Jumat, 26 Mei:

Prancis vs Gambia 1-2

Uruguay vs Inggris 2-3

Iraq vs Tunisia 0-3

Korea Selatan vs Honduras 2-2.

Jadwal Piala Dunia U-20 2023, Sabtu, 27 Mei:

01:00 Ekuador vs Fiji

01:00 Slowakia vs Amerika Serikat

04:00 Selandia Baru vs Argentina

04:00 Uzbekistan vs Guatemala.

Klasemen Piala Dunia U-20 2023



