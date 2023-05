Klasemen Piala Dunia U-20 2023: Inggris Juara Grup, Korea Selatan dan Uruguay Lolos, Prancis Tersingkir

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala Dunia U-20 2023 pada Senin dinihari WIB, 29 Mei 2023, menampilkan rangkaian terakhir pertandingan babak penyisihan grup. Timnas Inggris U-20 ditahan Irak tapi tetap lolos sebagai juara grup. Uruguay dan Korea Selatan juga melaju, sedangkan Prancis tersingkir.

Inggris hanya bisa bermain 0-0 saat menghadapi Irak dalam laga terakhir Grup E di La Plata, Argentina. Namun, hasil itu sudah cukup untuk memastikan mereka menjadi juara grup.

The Three Lions mengemas nilai 7 di puncak klasemen Grup E, unggul satu angka dari Uruguay di posisi kedua. Uruguay menang atas Tunisia 1-0 dalam laga terakhirnya.

Tunisia hanya menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 3. Namun, mereka lolos sebagai satu dari empat runner-up terbaik.

Prancis yang berlaga di Grup F juga meraih poin 3 setelah menang 1-3 atas Honduras. Namun mereka gagal lolos sebagai runner-up terbaik karena hanya menempati posisi kelima klasemen kategori tersebut, kalah selisih gol dari Slovakia dan Tunisia.

Di Grup F, Gambia lolos sebagai juara grup setelah bermain 0-0 dengan Korea Selatan. Mereka mengemas nilai 7, unggul 2 poin dari Korea yang lolos sebagai runner-up.

Hasil Piala Dunia U-20 2023, Senin dinihari, 29 Mei 2023:

Irak vs Inggris 0-0

Tunisia vs Uruguay 0-1

Honduras vs Prancis 1-3

Korea Selatan vs Gambia 0-0.

Klasemen Akhir Piala Dunia U-20 2023

Posisi Klasemen Runner-up Terbaik

(4 tim teratas lolos)