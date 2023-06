Daftar Tim yang Sudah Lolos ke Babak Perempat Final Piala Dunia U-20 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak enam negara sudah lolos ke babak perempat final Piala Dunia U-20 2023. Tuan rumah Argentina secara mengejutkan kandas di babak 16 besar setelah kalah 0-2 dari Nigeria di Stadion San Juan del Bicentenario, Kamis dinihari WIB, 1 Juni 2023.

Timnas Argentina yang diasuh eks gelandang Barcelona Javier Mascherano itu kebobolan gol dari Ibrahim Muhammad pada menit ke-61 dan Rilwanu Sarki pada menit ke-91.

Sementara itu di pertandingan lainnya, Italia sukses menyingkirkan timnas Inggris dengan skor tipis 2-1 di Estadio Ciudad de La Plata di waktu yang sama.

Italia unggul terlebih dahulu pada menit ke-8 berkat gol Tommaso Baldanzi lewat tendangannya di kotak penalti setelah mendapatkan umpan terobosan dari Ambrosini. Inggris kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-23 lewat aksi Dane Scarlett di sisi kiri diakhiri dengan umpan silang ke kotak penalti yang berhasil disambar Alfie Devine menjadi gol.

Casare Casadei mencetak gol kemenangan Italia pada menit ke-87 lewat tendangan penalti setelah pemain Inggris melakukan handball saat mencoba memblok tendangan Casadei. Kemenangan ini membuat Italia menghadapi Kolombia di perempat final.

Kolombia sendiri melaju ke babak selanjutnya setelah melumat Slovakia 5-1 di Stadion San Juan de Bicentenario. Oscar Cortes dan Tomas Angel masing-masing mengemas dua gol untuk Kolombia dengan satu gol lainnya dicetak oleh Yaser Asprilla. Slovakia sempat membalas lewat gol dari Timotej Jambor pada menit ke-87.

Babak 16 besar Piala Dunia U-20 2023 masih akan memainkan dua pertandingan lain guna meraih dua tiket tersisa ke babak perempat final. Gambia akan menghadapi Uruguay di Stadion Unico Madre de Cuidades pada Jumat dini hari WIB, 2 Mei 2023, sementara itu Ekuador dan Korea Selatan akan berebut tiket perempat final di di stadion yang sama pada pagi WIB.

Daftar negara yang sudah lolos perempat final Piala Dunia U-20 2023:

1. Amerika Serikat

2. Israel

3. Brazil

4. Kolombia

5. Italia

6. Nigeria.

Jadwal Jumat dinihari, 2 Juni 2023

00:30 Gambia vs Uruguay - Moji, Vidio

04:00 Ekuador vs Korea Selatan - Moji, Vidio.

Jadwal Perempat Final Piala Dunia U-20 2023:

Minggu, 4 Juni 2023

Israel vs Brazil

Kolombia vs Italia

Senin, 5 Juni 2023

Nigeria vs (pemenang Ekuador vs Korea Selatan)

Amerika Serikat vs (pemenang Gambia vs Uruguay).

