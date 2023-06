Pemain Chelsea Hakim Ziyech Segera Susul Cristiano Ronaldo ke Al Nassr

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain Chelsea, Hakim Ziyech, dikabarkan selangkah lagi menyusul Cristiano Ronaldo untuk bergabung dengan klub Arab Saudi Al Nassr. Ronaldo merapat ke Al Nassr pada Januari 2023 setelah memperkuat tim nasional Portugal di Piala Dunia 2022 Qatar.

Pakar transfer Fabrizio Romano menyebutkan Ziyech telah menyetujui kesepakatan lisan dengan klub berjulukan Faris Najd itu untuk bergabung selama tiga musim sampai 2026.

“Al Nassr telah mencapai kesepakatan lisan penuh dengan Hakim Ziyech untuk bergabung dengan klub. Persyaratan pribadi disetujui,” Romano mencuit di Twitter pada Rabu, 21 Juni 2023. “Ziyech akan menandatangani kontrak hingga Juni 2026, jika semua berjalan sesuai rencana.”

