Jadwal Liga 1 2023-2024 Dimulai 1 Juli: Simak Rangkaian Laga 4 Pekan Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 2023-2024 akan bergulir mulai 1 Juli 2023. PT Liga Indonesia Baru sebagai operator tim sudah merilis jadwal pertandingan hingga akhir, 26 Mei 2024.

Komeptisi musim ini akan dibuka laga Bali United FC vs PSS Sleman. Kedua tim akan berhadapan di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali, Sabtu, 1 Juli 2023, mulai 15:00 WIB.

Tim juara bertahan baru akan bermain sehari kemudian. Mereka akan melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta mulai 19.00 WIB.

Sistem kompetisi musim ini mengalami perubahan. Selain babak reguler seperti musim lalu, juga ada championship series. Babak reguler akan berlangsung 1 Juli hingga awal Mei 2024, sedangkan championship series dijadwalkan berlangsung 4-26 Mei 2024

Dalam reguler series, setiap tim akan saling bertemu dalam laga kandang dan tandang yang dihitung poin berdasarkan hasil pertandingan. Jika meraih kemenangan akan memperoleh tiga poin, imbang satu poin, dan kalah nol poin yang akan dihitung dalam posisi klasemen.

Setelah regular series berlangsung selama 34 pekan, empat tim teratas klasemen akan kembali dipertemukan dalam babak championship series. Peringkat pertama akan bertemu peringkat keempat dan peringkat kedua bertemu peringkat ketiga, masih dalam laga kandang-tandang.

Dua tim terbaik di babak Championship akan dipertemukan lagi dalam babak final yang berlangsung kandang-tandang untuk menentukan juara Liga 1 2023/2024.

Liga 1 musim ini juga akan menerapkan aturan baru soal pemain. Format yang dipakai adalah lima pemain asing bebas dan satu pemain Asia Tenggara. Mulai awal 2024 pertandingan juga akan menerapkan VAR.

Jadwal Liga 1 2023-2024

Live Indosiar dan Vidio

Matchaday 1

Sabtu, 1 Juli 2023

Bali United FC vs PSS Sleman, 15:00 WIB, Kapten I Wayan Dipta Gianyar

Persis Solo vs Persebaya, 19:00, Manahan Solo.

Minggu, 2 Juli 2023

Dewa United FC vs Arema FC, 15:00, Indomilk Arena Tangerang

Persib Bandung vs Madura United FC, 15:00, Gelora Bandung Lautan Api Bandung

Persija Jakarta vs PSM Makassar, 19:00, Gelora Bung Karno Jakarta

Barito Putera vs Persita Minggu, 19:00, Demang Lehman Martapura

Senin, 3 Juli 2023

Rans Nusantara FC vs Persikabo 1973, 15:00, Maguwoharjo Sleman

Persik Kediri vs Borneo FC Samarinda, 15:00, Brawijaya Kediri

PSIS Semarang vs Bhayangkara FC, 19:00 Jatidiri Semarang.

