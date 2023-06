Inter Miami dan Marvel Siapkan Jersey Khusus untuk Lionel Messi

TEMPO.CO, Jakarta - Kesepakatan kontrak antara Lionel Messi dan Inter Miami dari MLS terus menjadi pembicaraan di seluruh dunia. Inter Miami mengonfirmasi kolaborasi antara tim asal Florida itu dan penerbit buku komik superhero Marvel untuk membuat jersey edisi khusus yang akan dikenakan oleh bintang timnas Argentina itu saat memulai debutnya di Amerika Serikat.

Di akun Twitter-nya, Inter Miami mengunggah tentang kerja sama dengan Marvel dan Adidas ini. "Dengan kolaborasi hebat, datanglah kaus sepak bola yang hebat. Nantikan edisi terbatas Adidas x Marvel x Inter Miami selama musim panas," tulis unggahan tersebut.

With great collabs come great soccer jerseys.

Keep an eye out for the limited edition Adidas x Marvel x #InterMiamiCF drops throughout the summer.@adidasfootball x @Marvel x @MLS pic.twitter.com/upTCNWv44q