Hengkang dari Real Madrid, Marco Asensio Gabung dengan Luis Enrique di PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain depan timnas Spanyol yang menghabiskan sembilan tahun bersama Real Madrid, Marco Asensio, telah untuk bergabung dengan mantan pemain Los Blancos, Luis Enrique, yang baru saja menjadi pelatih Paris Saint-Germain. Seperti dilansir AS, transfer Asensio ke PSG diumumkan pada Kamis, 6 Juli 2023.

Kepindahan Asensio telah menjadi rumor selama berminggu-minggu tetapi hingga saat ini pihak klub belum mengonfirmasi kesepakatan tersebut. Kedatangan Asensio diumumkan melalui video yang diunggah oleh Yayasan PSG, organisasi amal klub Liga Prancis itu.

Video tersebut menampilkan sejumlah gambar pensil Asensio di seragam PSG 2023-2024. Pemirsa diundang untuk ‘menebak siapa' pemain baru itu, dengan sebagian besar responden menebak dengan benar gelandang Spanyol itu. Video itu tidak menjelaskan secara pasti siapa yang membuat gambar di video tersebut, tetapi sepertinya artis tersebut adalah anak-anak yang terlibat dalam Yayasan PSG.

“Sejak didirikan pada 2000, yayasan kami bertujuan mendukung anak-anak yang kurang beruntung atau sakit, serta kaum muda dan komunitas yang sedang dalam kesulitan,” tulis unggahan di laman Yayasan PSG.

Paris Saint-Germain are delighted to announce the signing of Marco Asensio.

The Spanish forward joins the Parisian club on a three-year deal through to June 2026.#WelcomeAsensio https://t.co/TtYQUGK3mW