Klasemen Liga 1 Pekan Ketiga: Barito Putera Naik ke Puncak Usai Kalahkan PSS Sleman, PSM Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal pekan ketiga Liga 1 2023-2024 dibuka dengan dua laga yang berlangsung secara bersamaan, Jumat sore, 14 Juli 2023. Barito Putera mengalahkan PSS Sleman, sedangkan PSM Makassar menang atas Persikabo 1973.

Inilah ringkasan dan klasemennya:

Barito Putera vs PSS Sleman Skor 3-1

Barito Putera tampil perkasa di kandangnya, di Stadion Demang Lehman, Banjar. Mereka menang 3-1 atas PSS Sleman dan naik ke puncak klasemen.

Saling balas serangan langsung tersaji sejak pertandingan dimulai. Kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang agresif.

Di hadapan suporternya sendiri, Barito Putera mampu unggul lebih dulu pada menit ke-18 melalui Frendi Saputra setelah melakukan tusukan dari kiri serangan.

Upaya PSS dalam mengejar ketertinggalan berbuah hasil manis di menit ke-28. Kei Sano mencetak gol usai memanfaatkan kemelut di mulut gawang.

Setelahnya berbagai peluang dimiliki tim berjuluk Laskar Antasari dan Elang Jawa itu, namun kedudukan 1-1 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Barito Putera mampu kembali unggul melalui sepakan sedikit dari luar kotak penalti yang dilepaskan Murilo Mendes di menit ke-52.

Semakin tidak terbendung, Laskar Antasari memperbesar keunggulan setelah Bagas Kaffa sukses meneruskan bola hasil tusukan Rizky Pora di menit ke-62.

PSS sejatinya bukan tanpa peluang. Namun hingga peluit panjang dibunyikan tidak ada lagi gol dan harus pulang dengan kekalahan 1-3.

Susunan Pemain

Barito Putera: Ega Rizky; Bagas Kaffa, Carlos de Murga, Renan Alves, Frendi Saputra, Bayu Pradana, Makan Konate, Mike Ott, Murilo Mendes, Rizky Pora, Gustavo Tocantins.

Pelatih: Rahmad Darmawan.

PSS Sleman: Anthony Pinthus; Nyoman Ansanay, Thales Lira, Abduh Lestaluhu, Jihad Ayoub, Kim Jeffrey, Wahyudi Hamisi, Jonathan Bustos, Kei Sano, Ricky Cawor, Yevhen Bokhashvili.

Pelatih: Marian Mihail.

Persikabo 1973 vs PSM Makassar Skor 0-1

Kedua tim berhadapan di Stadion Pakansari, Bogor. Pertandingan dimulai dengan tempo lambat. Kedua tim tampil hati-hati dalam membangun serangan, alhasil minim peluang.

Perlahan tempo meningkat. PSM yang lebih mengancam, mencetak gol di menit ke-23 namun tak disahkan karena ada offside.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada menit ke-30, Persikabo 1973 melakukan pergantian. Lucky Octavianto keluar karena cedera dan masuk Kainoa Bailey.

Setelah itu tim berjuluk Laskar Padjajaran itu tampil lebih agresif, berbagai peluang dimiliki, tapi skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Tempo tinggi langsung tersaji saat babak kedua dimulai. Kedua tim tampil agresif, namun berbagai peluang belum bisa menjadi gol.

PSM harus tampil dengan 10 pemain sejak menit ke-66 setelah Dzaky Asraf yang baru masuk di babak kedua mendapatkan kartu kuning kedua.

Meski begitu, setelahnya tim berjuluk Juku Eja itu malah bisa mencetak gol melalui sundulan Wiljan Pluim, menyambar bola korner Yance Sayuri di menit ke-74.

Sementara itu Persikabo 1973 terus kesulitan memecah kebuntuan meski mendominasi penguasaan bola, hingga akhirnya kalah 0-1.

Susunan Pemain Utama

Persikabo 1973: Diky Indriyana; Syahrul Lasinari, Didik Wahyu, Nikola Kovacevic, Yudha Febrian, Kaishu Yamazaki, Manahati Lestusen, Lucky Octavianto, Jose Varela, Rafael Conrado, Pedro Santos;

Pelatih: Aidil Sharin Sahak.

PSM Makassar: Reza Arya; Safrudin Tahar, Yuran Fernandes, Akbar Tanjung, Yance Sayuri, Muhammad Arfan, Victor Dethan, Wiljan Pluim, Yakob Sayuri, Kenzo Nambu, Everton Nascimentao;

Pelatih: Bernardo Tavares.

Klasemen Liga 1



Jadwal Liga 1 Pekan Ketiga Berikutnya

Pekan ke-3

Jumat, 14 Juli 2023

19.00 Persib Bandung Vs Dewa United (Indosiar, Vidio)

Sabtu, 15 Juli 2023

15.00 Persik Kediri Vs Arema FC (Indosiar, Vidio)

15.00 RANS Nusantara Vs Persita Tangerang (Vidio)

19.00 Persis Solo Vs Borneo FC (Vidio)

19.00 Bali United Vs Madura United (Indosiar, Vidio)

Minggu, 16 Juli 2023

15.00 PSIS Vs Persebaya (Indosiar, Vidio)

19.00 Persija Vs Bhayangkara FC (Indosiar, Vidio).

Pilihan Editor: Persija Jakarta Akan Umumkan Pemain Asing Baru