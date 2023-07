10 Pemain Bintang Berpotensi Bersinar di Piala Dunia Wanita 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Piala Dunia Wanita 2023 akan bergulir mulai Kamis, 20 Juli 2023. Ajang tertinggi sepak bola wanita yang digelar di Australia dan Selandia Baru ini diikuti oleh 32 tim nasional.

Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Prancis, dan Spanyol, menjadi deretan tim peserta yang masuk sebagai tim kuat untuk memenangkan gelar Piala Dunia Wanita 2023 ini. AS menjadi unggulan karena The Stars and Stripes memang memiliki sejarah yang kuat di sepak bola wanita.

Di ajang Piala Dunia khususnya, Amerika Serikat telah meraih empat gelar juara. Dalam sukses tersebut pula, muncul generasi pemain bintang pada masanya seperti Mia Hamm dan kini Alex Morgan.

Namun, Amerika Serikat bukanlah satu-satunya tim yang memiliki tradisi pemain bintang. Brasil bisa menjadi kekuatan mengejutkan di Piala Dunia Wanita karena mereka memiliki Marta, pemain bintangnya. Jerman yang pada masanya memiliki penyerang berkarakter 9 dalam diri Birgit Prinz yang berhasil membawa DFB Fraunteam juara Piala Dunia 2003.

Dalam setiap kejuaraan Piala Dunia Wanita memang selalu muncul sejumlah bintang baik itu pemain kejutan atau bintang yang memang sudah diduga akan tampil cemerlang. Berikut ini 10 pemain yang akan bersinar di Piala Dunia 2023 ini:

1. Marta (Brasil)

Dunia sudah mengenal sosok Marta. Ia adalah pemain veteran yang akan tampil di Piala Dunia 2023 dan ini bisa menjadi Piala Dunia Wanita terakhirnya.

Marta berusia 37 tahun dia akan bermain dalam Piala Dunia Wanita keenam dalam kariernya. Di level individu, Marta telah meraih 6 penghargaan sebagai Pemain Terbaik FIFA sebanyak enam kali.

Marta sempat diragukan bisa tampil di Piala Dunia 2023 ini setelah mengalami cedera pergelangan kaki pada 2022. Namun, dia tetap masuk skuad untuk Piala Dunia tahun ini.

2. Alexia Putellas (Spanyol)

Alexia Putellas selalu msauk dalam kategori pemain terbaik di setiap Piala Dunia yang diikutinya. Dari aspek individu, dia pun telah memenangkan Ballon d'Or Femini, The Best FIFA, dan Pemain Wanita Terbaik Eropa pada 2021 dan 2022. Kini, saatnya bagi Alexia Putellas untuk meraih trofi gelar Piala Dunia Wanita pertama untuk timnas Spanyol dalam sejarah tim ini.

Pemain Barcelona Alexia Putellas menerima pengharaan pemain terbaik FIFA untuk kategori wanita (FIFA Women’s Player award) 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

3. Lucy Bronze (Inggris)

Dunia pun telah mengenal namanya. Bek kanan klub Barcelona ini menjadi bagian penting dari sukses timnas Inggris meraih gelar Piala Eropa 2022 lalu. Lucy Bronze, 31 tahun, pemain berpengalaman dengan tampil di empat klub besar berbeda: Liverpool, Manchester City, Lyon, dan Barcelona. Ia telah bermain dalam 105 pertandingan untuk timnas wanita Inggris dengan menorehakn 12 gol.

4. Alex Morgan (Amerika Serikat)

Meski sudah berusia 34 tahun, Alex Morgan menjadi salah satu pemain bintang yang membuat timnas Amerika Serikat tetap diunggulkan di ajang Piala Dunia Wanita 2023. Mantan bintang klub Tottenham Hotspur ini sudah tampil lebih dari 200 laga dengan mencetak 121 gol untuk timnas Amerika Serikat. Dia membawa timnas Amerika Serikat meraih dua gelar Piala Dunia Wanita dan satu medali emas Olimpiade.

5. Samantha Kerr (Australia)

Digelar di Australia, Samantha Kerr atau Sam Kerr punya beban berat. Kejutan, prestasi, pencapaian individu seperti jumlah gol akan diharapkan dari bintang timnas wanita Australia ini.

Sam Kerr, 29 tahun, datang ke Piala Dunia Wanita 2023 ini dengan membawa rapor yang cemerlang di level klub. Dia menjadi bagian penting Chelsea saat klub asal Inggris ini memenangkan empat gelar Liga Inggris Wanita (Womer Super League).

Di level internasional, Sam Kerr telah mencetak lebih dari 60 gol. Tahun lalu, dia tampil sebagai pencetak gol terbanyak di ajang Piala Asia Wanita yang digelar di India dengan menorehkan 7 gol hanya dalam emapt laga.

6. Khadija Shaw (Jamaika)

Khadija Shaw juga termasuk mesin gol. Bintang Manchester City ini akan datang ke Piala Dunia 2023 dengan membawa catatan mengesankan dari aspek gol. Sepanjang 2022-2023 lalu bersama Manchester City, dia telah mencetak 31 gol dari 30 pertandingan.

Usianya masih 26 tahun karena itu dia berada dalam kondisi terbaiknya dari aspek fisik. Meski begitu, dia adalah pemilik rekor pencetak gol terbanyak timnas Jamaika dengan 56 gol.

7. Lena Oberdorf (Jerman)

Lena Oberdorf gelandang serbabisa yang bermai di VFL Wolfsburg. Namanya muncul ketika terpilih sebagai Pemain Muda Terbaik di Piala Eropa 2022 lalu. Dia juga terpilih masuk dalam Best XI Piala Eropa 2022 pilihan pelatih di turnamen tersebut. Ia dapat bermain sebagai bek tengah atau full-back dengan kemampuan tackle yang keras bagi lawan-lawannya.

8. Yui Hasegawa (Jepang)

Bintang Manchester City dengan karakter bertahan ini memiliki kemampuan membantu serangan. Dua aspek inilah yang membuat Yui Hasegawa menjadi talenta berharga bagi timnas putri Jepang.

Berusia 26 tahun, ia telah bermain dalam 65 pertandingan untuk timnas Jepang dengan menorehkan 14 gol. Hasegawa juga bagian dari sukses timnas Jepang meraih gelar Piala Asia dan Asian Games pada 2018.

9. Asisat Oshoala (Nigeria)

Asisat Oshoala merupakan penyerang Barcelona. Dia menjadi pemain asal Afrika pertama yang pernah memenangkan gelar Liga Champions Wanita yang diraihnya pada 2021.

Asisat Oshoala mencetak gol untuk timnas Nigeria pada Piala Dunia Wanita 2015 dan Piala Dunia Wanita 2019. Dia menjadi harapan bagi timnas Nigeria khususnya di fase grup ini yang tergabung dengan Irlandia, Australia, dan Kanada.

10. Ada Hegerberg (Norwegia)

Ada Hegerberg merupakan penyerang klub asal Prancis, Lyon. Pada 10 Juli 2023, ia genap berusia 28 tahun. Ia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liga Champions dengan mengoleksi 59 gol dalam kariernya di ajang ini. Bersama timnas senior Norwegia wanita, Ada Hegerberg telah bermain dalam 76 laga dengan mencetak 43 gol. Ada Hegerberg sudah bermain untuk tim senior sejak 2011.

