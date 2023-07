Berita Bursa Transfer Manchester United Terkini: Harry Maguire, Jonny Evans, David De Gea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United dikabarkan akan mempermanenkan bek Jonny Evans apabila Harry Maguire hengkang dari Stadion Old Trafford pada bursa transfer musim panas ini. Dilansir dari The Telegraph, Jumat, 21 Juli 2023, Evans menjadi opsi yang memungkinkan sebagai pengganti Maguire untuk mengisi slot pemain lini belakang The Red Devils.

Evans kembali membela Manchester United dengan menandatangani kontrak jangka pendek. Ia menjadi bagian pada tur pramusim Setan Merah di Edinburgh, Skotlandia dan San Diego, Amerika Serikat.

Namun, pelatih Manchester United Erik Ten Hag mempertimbangkan Evans sebagai salah satu pemain yang dapat mengisi slot pemain lini belakang dengan kemungkinan Maguire angkat kaki. Ia akan melengkapi lini pertahanan MU yang sudah diisi Raphael Varane, Lisandro Martinez, Victor Lindelof.

Selain nama-nama tersebut, Erik Ten Hag juga akan mendapatkan kembali Eric Bailly dari masa peminjaman. Jika tidak masuk skemanya, pelatih asal Belanda tersebut juga bisa menjual Bailly.

Pada bursa transfer musim panas, Manchester United ingin sedikit mengurangi anggaran transfer untuk pembelian pemain belakang dan fokus menganggarkan dana untuk pembelian pemain di lini depan. Lini serang ini masih kosong usai ditinggalkan Cristiano Ronaldo dan habisnya masa pinjaman Wout Weghost.

Evans bisa menjadi opsi mudah. Selain murah, ia sudah dapat menyatu dengan Manchester United. Pasalnya, bek 35 tahun itu merupakan mantan pemain Manchester United yang telah mencatatkan penampilan sebanyak 198 kali mulai dari era kepelatihan Sir Alex Ferguson yang pensiun pada 2015.

Dalam pertandingan tur pramusim melawan Olympique Lyon, Ten Hag menunjukkan sinyal positif terkait dengan penampilan pemain pemilik 102 kali penampilan untuk tim nasional Irlandia Utara itu.

“Dia akan membantu para pemain muda khususnya. Ini adalah keuntungan bagi kedua belah pihak. Dia adalah pemain yang sangat berpengalaman tetapi juga orang yang sangat baik, kepribadian yang besar, dan saya pikir dia juga memiliki otoritas yang besar,” kata Ten Hag.

David de Gea. Instagram/d_degeaofficial

David De Gea Tolak Tawaran Inter Milan

Penjaga gawang David De Gea dikabarkan menolak tawaran dari klub Italia Inter Milan. Ia lebih memilih kembali ke klub lamanya, Atletico Madrid.

Dilansir dari The Sun, De Gea menjadi salah satu target transfer Inter Milan untuk menggantikan peran dari Andre Onana yang hengkang ke Manchester United. Kiper terbaik Premier League musim 2022-2023 itu menerima tawaran gaji bersih sebesar 4,3 juta poundsterling per musim dari Inter Milan, namun De Gea menolak tawaran tersebut.

Selain De Gea, Nerazzurri juga memasukkan nama kiper Bayern Muenchen Yann Sommer dan kiper tim nasional Ukraina Anatoliy Trubin sebagai calon pengganti untuk Onana.

De Gea lebih memilih opsi untuk kembali ke Spanyol bersama dengan klub masa kecilnya, Atletico Madrid. Namun, Atletico Madrid belum memberi tawaran kepada De Gea karena menunggu kepastian Jan Oblak yang saat ini masuk daftar jual klub.

Meski begitu, Atletico Madrid juga tidak akan memberikan tawaran kontrak dengan gaji yang menyamai jumlah yang didapat De Gea saat membela Manchester United yang ditaksir senilai 375 ribu poundsterling per pekan.

Kiper berusia 32 tahun itu juga menerima sejumlah tawaran dari klub Liga Arab dengan tawaran gaji fantastis yang dapat menjadikannya sebagai salah satu penjaga gawang dengan bayaran termahal di dunia, Pemain berkebangsaan Spanyol saat ini statusnya bebas agen setelah mengakhiri masa baktinya selama 12 tahun membela Manchester United.

David De Gea diboyong Sir Alex Ferguson menuju Manchester United dari Atletico Madrid pada musim 2011/2012 dan telah mempersembahkan sejumlah gelar untuk The Red Devils di antaranya, satu trofi Europa League, satu trofi Liga Inggris, satu gelar FA Cup, dua trofi Piala Liga Inggris, dan satu trofi Community Shield.

