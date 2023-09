Jadwal Bola Minggu 24 September 2023: Timnas U-24 di Asian Games, Atletico vs Madrid di Liga Spanyol, Juga Ada Liga 1 dan Liga Inggris

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu hingga Senin dinihari, 24-25 September 2023, akan menampilkan pertandingan Timnas U-24 Indonesia, Liga 1, Liga 2, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Prancis, Liga Jerman.

Dari arena Asian Games 2023, Timnas U-24 Indonesia akan melawan Korea Utara dalam laga yang disiarkan RCTI. Mereka harus menang agar bisa lolos ke babak 16 besar.

Baca Juga: Prediksi Arsenal vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris Minggu 24 September 2023

Dari Liga 1 akan hadir dua laga pekan ke-13. PSS Sleman vs Madura United dan Persija vs Bali United sama-sama akan disiarkan langsung Indosiar.

Dari Liga 2, akan hadir laga Perserang Serang vs PSIM Yogyakarta dan PSMS Medan Persiraja Aceh. Selain itu ada pertandingan Bekasi City vs Persikab dan Deltras Sidoarjo vs Gresik.

Liga Inggris memasuki pekan keenam. Malam ini antara lain akan berlangsung laga Arsenal vs Tottenham, Chelsea vs Aston Villa, Liverpool vs West Ham, dan Sheffield United vs Newcastle.

Liga Spanyol pekan keenam menghadirkan laga besar Atletico Madrid vs Real Madrid. Di Liga Italia ada Empoli vs Inter Milan, Torino vs AS Roma, dan Bologna vs Napoli. Sedangkan Liga Prancis akan menampilkan PSG vs Marseille.

Dari MLS, Inter Miami akan bermain Senin pagi. Mereka tak akan diperkua Lionel Messi saat tampil di markas Orlando City.

Jadwal bola selengkapnya:

Asian Games 2023

Minggu, 24 September 2023

15.00 Timnas u-24 Indonesia vs Korea Utara (RCTI, Vidio)

Liga 1

(Pekan Ke-13)

Minggu, 24 September 2023

15.00 PSS Sleman vs Madura United (Vidio)

19.00 Persija vs Bali United (Indosiar, Vidio).

Liga 2

(Pekan ketiga, live Vidio)

Minggu, 24 September 2023

15:00 Bekasi City vs Persikab

15:00 Deltras Sidoarjo vs Gresik

15:00 Perserang Serang vs PSIM Yogyakarta

15:00 Persipa Pati vs PSCS Cilacap

15:30 PSMS Medan Persiraja Aceh.

Liga Inggris

(Pekan keenam, live Vidio)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Minggu, 24 September 2023

20:00 Arsenal vs Tottenham

20:00 Brighton vs Bournemouth

20:00 Chelsea vs Aston Villa

20:00 Liverpool vs West Ham

22:30 Sheffield United vs Newcastle (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan keenam, live Bein Sport dan Vidio)

Minggu, 24 September 2023

19:00 Real Sociedad vs Getafe

21:15 Rayo Vallecano vs Villarreal

22:00 Real Betis vs Cadiz

23:30 Las Palmas vs Granada

Senin, 25 September 2023

02:00 Atletico Madrid vs Real Madrid

Liga Italia

(Pekan kelima, live Bein Sports)

Minggu, 24 September 2023

17:30 Empoli vs Inter Milan

20:00 Atalanta vs Cagliari

20:00 Udinese vs Fiorentina

23:00 Bologna vs Napoli

Senin, 25 September 2023

01:45 Torino vs AS Roma

Liga Jerman

(Pekan kelima, live Mola TV)

Minggu 24 September 2023

20:30 Bayer Leverkusen vs Heidenheim

10:30 Eintracht Frankfurt vs Freiburg.

Liga Prancis

(Pekan keenam)

Minggu 24 September 2023

02:00 Brest vs Lyon

18:00 Metz vs Strasbourg

20:00 Le Havre vs Clermont

20:00 Lens vs Toulouse

22:05 Montpellier vs Rennes

Senin, 25 September 2023

01:45 PSG vs Marseille

MLS

Senin, 25 September 2023

06:30 Orlando City vs Inter Miami.

Pilihan Editor: 4 Fakta Menarik Jelang Laga Timnas U-24 Indonesia vs Korea Utara di Asian Games 2023