Asian Games 2023: Uzbekistan Kalahkan Hong Kong, Jadi Lawan Timnas U-24 Indonesia di Babak 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-24 Indonesia dipastikan akan melawan Uzbekistan di babak 16 besar Asian Games 2023 Hangzhou. Pertandingannya akan dilaksanakan Kamis, 28 September 2023.

Uzbekistan menjadi lawan Indonesia setelah memastikan diri menjadi juara grup C. Status itu merepa dapatkan setelah mengalahkan Hong Kong dengan skor 2-1 dalam pertandingan di Shangcheng Sports Centre Stadium, Hangzhou, Cina, Senin sore, 25 September 2023.

Hong Kong mampu unggul lebih dahulu dalam laga tersebut, lewat gol Li Ngai-hoi pada menit keempat. Uzbekistan kemudian berhasil mebalikkan keadaan berkat gol Alibek Davronov (menit 64) dan Jasuri Jaloliddinov (70).

Ini menjadi kemenangan kedua yang diraih Uzbekistan atas Hong Kong. Sebelumnya mereka juga menang 1-0.

Grup C hanya berisi dua tim, sehingga keduanya otomatis lolos ke babak 16 besar. Dua pertemuan antara peserta grup ini dilakukan untuk menentukan status juara grup.

Setelah dua kali kalah, Hong Kong melaju sebagai runner-up Grup C. Mereka selanjutnya akan melawan Jepang/Palestina/Qatar di babak 16 besar.

Jepang dan Palestina masih akan berebut posisi juara grup D malam ini. Keduanya sudah sama-sama lolos ke babak 16 besar.

Sebelumnya, Timnas U-24 Indonesia lolos sebagai satu dari empat tim urutan ketiga terbaik. Menang sekali atas Kirgistan di Grup F, tim asuhan Indra Sjafri berada di bawah Korea Utara dan Kirgistan.

Sementara itu, selain Indonesia vs Uzbekistan dan Hong Kong vs Jepang/Palestina/Qatar, babak 16 besar juga akan menampilkan laga Cina vs Palestina/Qatar, Korea Selatan vs Kirgistan, India vs Arab Saudi, Iran vs Thailand, Jepang/Palestian vs Myanmar, dan Korea Utara vs Bahrain.

Pertandingan babak 16 besar Asian Games 2023 akan berlangsung dua hari, pada 27 dan 28 September 2023.

Bila mampu melewati hadangan Uzbekistan, Timnas U-24 Indonesia akan berhadapan dengan pemenang laga India dan Arab Saudi.

