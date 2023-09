Lionel Messi Berpeluang Absen Bela Inter Miami di Final Piala AS Terbuka

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Miami akan menghadapi Houston Dynamo dalam partai final Piala AS Terbuka, Kamis pagi WIB, 28 September 2023. Namun, The Herons terancam kembali tak bisa diperkuat Lionel Messi yang mengalami cedera.

Pelatih Gerardo Martino belum bisa memastikan ketersediaan Messi dalam pertandingan tersebut. Ia juga tak mau mengambil resiko untuk memaksakan sang pemain turun ke lapangan.

"Masih sangat sulit untuk memberikan persentase peluangnya bermain (di final Piala AS Terbuka) karena kami menilai progresnya hari demi hari," ujar Gerardo Martino.

"Kami akan mengevaluasi kondisinya dan saya akan menjadi yang pertama mendengarkan pendapat Messi soal perasaan terhadap keadaannya saat ini," kata dia menambahkan.

La Pulga sebelumnya absen saat Inter Miami bermain imbang 1-1 dengan Orlando City di Major League Soccer (MLS). Kemudian dia juga hanya bermain 37 menit ketika Inter Miami mengalahkan Toronto FC pada pekan lalu.

Pelatih yang akrab disapa Tata Martino itu akan berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk memainkan atau mengistirahatkan Messi. Sebab hal ini bakal berpengaruh pada kebugaran sang pemain di masa depan, mengingat dia adalah tulang punggung Inter Miami saat ini.

"Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi kami akan mengambil waktu yang sesuai untuk memastikan kami tidak membuat kesalahan," ucap Gerardo Martino.

Selain Messi, Jordi Alba juga kemungkinan bakal melewatkan pertandingan final Piala AS Terbuka karena menderita cedera. Namun kabar baiknya adalah Sergio Busquets dalam kondisi fit untuk membela Inter Miami. Mantan gelandang Barcelona itu diistirahatkan pelatih pada pertandingan sebelumnya.

Duel Inter Miami vs Houston Dynamo di Piala AS Terbuka bakal digelar di DRV PNK Stadium, Florida, Kamis pagi WIB, 28 September 2023 mulai pukul 07.30 WIB. Laga itu menjadi kesempatan The Herons merengkuh gelar keduanya musim ini usai sebelumnya memenangkan Piala Liga MLS.

